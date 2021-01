Ongesteldheidskrampen? 5 trucjes tegen de pijn

Elke maand gaan we weer door het vaak pijnlijke proces van ongesteld-zijn. We kijken er regelmatig tegenop, terwijl er genoeg te doen is tegen de menstruatiekrampen.

Wij zijn natuurlijk de beroerdste niet en zetten graag wat tips voor je op een rijtje. Zó sla je jezelf door deze pijnlijke dagen heen.

Magnesium helpt

Magnesium of magnesiumrijk voedsel vermindert de pijn in je buik. Neem supplementen of eet magnesiumrijk voedsel zoals spinazie, pompoenzaadjes, amandelen, pure chocola en bananen.

Seks tegen de pijn

Dit is misschien wel onze meest plezierige tip. Wist je dat seks verlichting kan brengen tijdens je ongesteldheid? Oké, laten we realistisch zijn, je hebt er middenin je menstruatiekrampen misschien niet zoveel zin in. Toch is het zo dat een orgasme de ongesteldheidspijn kan verlichten. Dit komt doordat je buik daarna ontspant. Ook de hormonen die tijdens de seks vrijkomen worden geassocieerd met minder pijn tijdens je ongesteldheid.

Omega 3 verlicht erge krampen

Omega 3-vetzuren verlichten de ontstekingswaarden in je lichaam. Deze vetzuren vind je in vis zoals zalm en verse tonijn. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit helpt tegen menstruatiekrampen.

Ga sporten

Veel sporten kan je menstruatiepijn verlichten. Vooral tijdens je ongesteldheid kan het zorgen voor mentale en fysieke rust. Je hoeft natuurlijk niet direct zware gewichten te gaan liften, maar ga een blokje om. Ook de frisse lucht zal je goed doen. Daarnaast raden we je graag aan te mediteren. Zo verminder je ook de stress die tijdens je ongesteldheid weleens om de hoek wil kijken.

Slik ibuprofen

Als al deze tips niet werken, kan je voor medicatie kiezen. Vooral ibuprofen werkt goed tijdens je menstruatie.

Bron: Blood & Milk | Beeld: iStock