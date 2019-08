Ongevraagde dick pics? Dit type man stuurt ze het meest volgens de wetenschap

Een ongevraagde dick pic in je inbox is niet alleen heel vervelend, maar ook gewoon een inbreuk op je privacy. Toch is het vooral een bepaald type man dat dit soort kiekjes verstuurt.

Dat blijkt uit een nieuwe studie gepubliceerd in The Journal of Sex Research. Hierbij werd een testgroep van wel duizend mannen onderzocht. Waar keken de onderzoekers naar? Nou, naar hun type persoonlijkheid en of ze wél of niet pikante foto’s van hun geslachtsdeel verstuurden.

Narcistisch én seksistisch

En wat blijkt, mannen die dick pics verzenden via bijvoorbeeld WhatsApp of social media zijn vaker narcistisch én seksistisch ingesteld. Daarom werd de ‘proefkonijnen’ ook gevraagd wáárom ze een dergelijk plaatje sturen. Het meest voorkomende antwoord? Ze hoopten op deze manier dat de andere partij ook een seksueel kiekje terug zou sturen. Een andere reden was om te voldoen aan hun eigen seksuele behoeftes.