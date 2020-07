Dít is de ongezondste liefdesmatch voor jouw sterrenbeeld

Veel mensen hebben ooit in een relatie gezeten waarin je het slechtste in elkaar naar boven haalt in plaats van het beste. Zo’n relatie waarin je nooit écht jezelf bent, waarin je het zelden met elkaar eens bent en je je onzekerder voelt dan daarvoor.

Terwijl jij misschien gebukt ging onder de stemmingswisselingen van je toenmalige liefde, kan een andere partner daar misschien prima mee omgaan. Wat voor de een uitmondt tot een ongezonde relatie, kan voor een ander stel wel werken.

Ongezondste liefdesmatch

Natuurlijk zijn er eindeloos veel factoren die daarin een rol spelen. Verschillende persoonlijkheden zijn meestal de boosdoener. Zekerheid heb je nooit, maar je kunt wel in de sterren kijken om te ontdekken of jullie sterrenbeelden een vruchtbare voedingsbodem zijn voor een gezonde relatie.

Dit is de ongezondste liefdesmatch voor jouw sterrenbeeld:

Ram & Stier

Als vrienden vormen ze een leuk duo, maar als liefdespartners had er geen ongelukkiger match kunnen zijn. Aan de ene kant hebben we de Ram die zelden de controle loslaat. Daarnaast is er Stier, die koppig is en het irritant vindt wanneer iemand twijfelt aan zijn ideeën. Dit stel geeft dolgraag advies, maar ontvangt het niet graag. Wanneer de relatie op z’n eind loopt heeft Ram de neiging de ander te ‘ghosten’ terwijl Stier de hakken in het zand zet en een verklaring eist. Dat leidt tot een eindeloos heen-en-weer ge-app dat voortsleept tot het volgende kalenderjaar.

Stier & Tweelingen

Stier en Tweelingen zijn zo’n beetje op ieder vlak een mismatch, maar vooral wanneer het op geduld aankomt. Stier kan vrijwel iedere situatie rustig uitzitten terwijl Tweelingen een constante behoefte voelt een verandering en spanning. Dat kan leiden tot een scenario waarin Tweelingen de gekste capriolen uithaalt in de hoop dat Stier er dan maar een punt achter zet, terwijl Stier hoop houdt dat het beter wordt. Voor beide tekens is het uiteindelijk zonde van hun tijd.

Tweelingen & Steenbok

Tweelingen wil lol maken en bindt zich niet graag. Steenbok daarentegen leeft voor to do-lijstjes. Deze twee samen loopt uit op een ramp. Tweelingen is dol op spontane acties terwijl Steenbok die juist hekelt. Daardoor wordt het knap lastig een date te organiseren die beiden leuk vinden. Steenbok arriveert het liefst tien minuten te vroeg voor jullie restaurantreservering terwijl Tweelingen de reservering liefst vijf minuten voor aanvang skipt voor een romantische wandeling in het park. Het verlangen van de een geeft de ander een ellendig gevoel en andersom. Niet echt het recept voor een lang en gelukkig leven.

Kreeft & Waterman

Kreeft en Waterman zijn zo’n beetje geprogrammeerd het oneens te zijn over vrijwel alles. Kreeft haat het om gecorrigeerd te worden, Waterman vindt iemand corrigeren heerlijk. Kreeft verlangt naar onafhankelijkheid terwijl Waterman dol is op groepsactiviteiten. Kreeft is het liefst thuis met Netflix, Waterman beschouwt ‘thuis’ als een zanderige tent op Burning Man. Een relatie tussen deze twee hangt aan elkaar van onderlinge verwijten. Beter niet aan beginnen dus.

Leeuw & Schorpioen

Schorpioen filosofeert graag over de grote levensvragen terwijl Leeuw liever wil dat Schorpioen zich op iets anders focust: haar. Leeuw verlangt naar aandacht en lof, terwijl Schorpioen alleen een complimentje uitdeelt als ‘ie het écht meent. Om het nog erger te maken, heeft Leeuw er geen moeite mee die complimentjes dan maar ergens anders te zoeken. Dat drijft de legendarisch jaloerse Schorpioen tot waanzin. Dit koppel heeft waarschijnlijk de grootste slaande ruzies van het sterrenstelsel.

Maagd & Vissen

Het grootste probleem binnen deze match: Maagd wil dat Vissen met z’n hoofd uit de wolken komt terwijl Vissen niets liever wil dan naar de wolken staren met haar liefde. Als vrienden zijn ze een goede combinatie, maar voor een liefdesrelatie zijn de verschillen te groot. De dagdromer wordt liever niet uit haar fantasiewereld getrokken om over rekeningen te praten, terwijl de praktische maagd geen geduld heeft om aan te horen wat Maagd afgelopen nacht nou weer droomde. Deze twee kunnen beter vrienden blijven.

Weegschaal & Maagd

Dit is een klassieke situatie van twee mensen die het slechtste in elkaar naar boven brengen. De kritische Maagd maakt Weegschaal onzeker, terwijl de roddels van Weegschaal Maagd doen twijfelen of ze hem kan vertrouwen. De twee zijn allebei grote praters, maar staan ook allebei niet graag hun podium af. Als gevolg tetteren ze aan de lopende band door elkaar. Deze match werkt elkaar op de zenuwen wat kan leiden tot ongezonde patronen in een poging de balans te herstellen.

Schorpioen & Leeuw

Leeuws arrogantie is veel te intens voor Schorpioen, wat enorm botst. Dat stel dat schaamteloos verwijten naar elkaars hoofd schreeuwt op een overvol station in de dinsdagochtendspits? Dat zijn waarschijnlijk een Schorpioen en Leeuw. Ruzies worden gerust in het openbaar of bij vrienden uitgevochten. Dat ongezonde gedrag zorgt ervoor dat ook vrienden snel klaar zijn met dit giftige koppel.

Boogschutter & Vissen

Een van de minder mooie eigenschappen van Vissen is dat dit teken nogal lang wrok koestert. Boogschutter is daarentegen vergevingsgezind. Boogschutter snapt dan ook niet waarom Vissen die discussie van twee dagen geleden weer van stal moet halen terwijl Vissen het gevoel krijgt dat Boogschutter haar gevoelens niet erkent. Dat zorgt voor eindeloze ruzies die nooit écht helemaal over zijn.

Steenbok & Weegschaal

Steenbok en Weegschaal vinden seks allebei een belangrijke factor in hun relatie, maar hebben waarschijnlijk geen geweldig seksleven omdat de onderlinge chemie ontbreekt. Dikke kans dat deze twee eerst vrienden waren, per ongeluk met elkaar in bed belanden en vervolgens concluderen dat ze dat nóóit meer moeten doen. Steenbok vindt het ook ingewikkeld contact te krijgen met Weegschaal, waardoor de verveling binnen deze relatie snel toeslaat.

Waterman & Stier

Waterman en Stier hadden niet meer van elkaar kunnen verschillen. Stier wil het liefst dat Waterman thuisblijft, waardoor Waterman zich constant opgesloten en gefrustreerd voelt. Waterman kan afstandelijk zijn, terwijl Stier een stuk aanhankelijker is. Een van de twee houdt waarschijnlijk een gebroken hart over aan deze match.

Vissen & Ram

Vissen houdt er niet van als een ander zegt wat ze moet doen, terwijl Ram zich graag opstelt als de leider. Gevolg? Een explosieve relatie waarbij de twee tekens constant vechten om controle over de kleinste dingen. Alleen al een restaurant uitkiezen wordt zo een onmogelijke taak. Daarbij wil Ram er nog wel eens iets uit flappen zonder na te denken, wat niet handig is omdat Vissen zelden iets wegwuift en álles onthoudt.

Deel je het bed met een partner die volgens de astrologie de ongezondste match is die er bestaat? Geen paniek. Met hard werken en open communiceren kun je een hoop leed besparen. Zeker wanneer je elkaars sterke – en zwakke punten begrijpt. Met liefde en respect kom je immers een heel eind.

Bron: Pure wow | Beeld: iStock