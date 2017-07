Online aan het daten? Zo herken je die gentleman

We zijn allemaal weleens een foute man tegengekomen. Op de een of andere manier is ie onweerstaanbaar, terwijl we diep vanbinnen ook wel weten dat het niet Mr. Right is. In de jungle van het online daten is het soms helemaal lastig om die juiste vent eruit te pikken. Om dat makkelijker te maken, komt datingservice Lexa met de Lexa Badge.

Lexa is de eerste datingservice in Europa die het vrouwen makkelijk maakt om een goeie man te herkennen. De Lexa Badge is een herkenningsteken bij het profiel van een man die zich als een echte gentleman gedraagt. In één oogopslag kan je zien welke mannen de juiste bedoelingen hebben – en welke niet.

Mannen die een icoontje van een roos bij hun profiel hebben staan zijn door Lexa ‘goedgekeurd’. Zij hebben een volledig profiel met een duidelijke foto en zijn volgens de datingservice serieus aan het daten. Mannen die positieve feedback hebben gekregen van de vrouwen waarmee ze op date zijn geweest, kunnen zelfs een Lexa Badge Certificate binnenslepen. Die mannen zijn te herkennen aan de twee roosjes bij hun profiel.

Ben jij weleens een foute man tegengekomen tijdens het online daten?

Bron Lexa | Beeld Sanoma Beeldbank