Ontdek je plekje: zo haal je eruit wat erin zit

De clitoris is véél meer dan alleen het spreekwoordelijke topje van de ijsberg op het gebied van seks. Zo haal je eruit wat erin zit.

Blij dat ik vrij

Voel je vooral gezegend met je clitoris, want het is het énige vrouwelijke orgaan dat enkel bestaat voor genot. We hebben ’m volgens verschillende evolutietheorieën cadeau gekregen om het voortplanten gezellig te houden.

Zachte landing

Bij de meeste vrouwen zit de clitoris verscholen onder het clitoriskapje, een soort vrouwelijke voorhuid. Als je opgewonden raakt, trekt de huid wat naar achteren en bereikt je clitoris een erectie (ja, echt). Er stroomt bloed naar de zwellichamen van de vagina, waardoor het plekje opzwelt. Handig, want zo kan een eventuele bedpartner ’m beter vinden. Doordat de clitoris opzwelt, vormen zich een soort airbags rond de vagina die ervoor zorgen dat penetratie niet pijnlijk wordt.

In de knop gesmoord

Tot ver in de twintigste eeuw werd de clitoris binnen de anatomie bestempeld als een bobbeltje tussen de schaamlippen. Pas in 1998 (!) kwam aan het licht hoeveel meer er achter het plekje schuilgaat, dankzij onderzoek van de Australische uroloog Helen O’Connell. Zij bracht met MRI-scans de anatomie van de volledige clitoris in kaart. En die bleek geen speldenknopje, maar een orgaan dat tot acht centimeter in het lijf verankerd is.

Lessen tussen de lakens komt uit VIVA 1-2019. Deze editie ligt t/m 8 januari in de winkel of kun je hieronder online bestellen.

Tekst: Janne Vogel | Foto: iStock