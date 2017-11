Onthuld: het geheim van een fijn seksleven

Kan jouw seksleven wel wat extra spice gebruiken? Onderzoekers van de University of Toronto zochten uit hoe je meer spanning in de slaapkamer kunt sluizen, vooral voor degenen met een lange relatie en een ingedut seksleven.

Na een grootschalig onderzoek waar zo’n 1.900 mensen aan meewerkten, benadrukt het onderzoeksteam dat je je er bewust van moet zijn dat je na de beginjaren van je relatie tijd en aandacht aan je seksleven moet besteden. Relatietherapeuten stellen dat het niet vreemd is dat het af en toe wat minder spannend is; je kent elkaar immers inmiddels door en door.

Graadmeter

Wat je bovendien moet onthouden, is dat een minder spannend seksleven niet meteen betekent dat je relatie gevaar loopt. ‘Sommige mensen zijn geneigd om hun seksleven als graadmeter te zien voor hoe goed hun relatie is. Zij geloven dat problemen in de slaapkamer gelijk staan aan relatieproblemen’, aldus onderzoekster Jessica Maxwell.

Het geheim van een goed seksleven zit ‘m dus in het bewustzijn dat je er altijd aan zal moeten blijven werken. Én in de verwachtingen die je hebt, aldus de onderzoekers. Laat het los en geniet vooral!

Bron JAN | Beeld iStock