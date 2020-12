Met deze tips ontmoet jij de ware in 2021 (ook in tijden van een pandemie)

Een nieuwe liefde vinden in tijden van een pandemie: makkelijk is het niet. Want hoe leer je in godsnaam iemand kennen nu cafés gesloten zijn, feestjes verboden terrein zijn en het moeilijk afspreken is met een match op Tinder aangezien we nergens heen kunnen?

Tja, een uitdaging kun je het wél noemen, maar niet getreurd. Het is misschien moeilijk, maar niet onmogelijk! Wij hebben de beste tips voor je verzameld om toch die ene leuke lover te vinden. Want hé, die opmerkingen – dat je single bent – aan de kersttafel ben je wél een keertje zat.

Strategie aanpassen

Daten of de liefde vinden in tijden van een pandemie is andere koek. En dus moeten wij onze strategie aanpassen. Want je treft je Mr Perfect niet aan in het gezellige café waar je elke vrijdagmiddag was, ook spot je geen boyfriend meer op een festival en de supermarkt is in deze hectische tijd niet écht de ideale plek om te flirten… Maar geen paniek, we got you!

Lees ook:

Dit is dé reden waarom de allerleukste vrouwen single zijn tijdens de feestdagen

Datingapp installeren

Een van de makkelijkste manieren om je – ondanks de coronamaatregelen – in het datingcircuit te begeven, zijn de welbekende datingapps. Grote spelers onder deze apps zijn Happn en Tinder. En geloof ons, datingapps zijn populairder dan ooit. Meer dan 215.000 (!) gebruikers registreerden zich in Nederland op Happn sinds maart. Je bent dus écht niet de enige! En wie weet ontmoet jij wel Mr of Mrs Perfect op één van de twee datingsites. Tenslotte, nooit geschoten is altijd mis, tóch? En bovendien is alles grijs, saai en suf dus hop, installeren maar.

Actie – reactie

Voor niets gaat de zon op en dat geldt ook voor de liefde! Als jij élke avond een Netflix- marathon houdt (wat overigens heerlijk is), zal je je lover ook niet vinden. Pak je telefoon erbij en scroll door je vriendenlijst op Whatsapp en stuur die ene leuke jongen uit de kroeg een appje, misschien zit er wel meer in dan je denkt? Of reageer op de Instagram story van die leuke jongen en kom in zijn DM terecht. Kortom: trek je stoute schoenen aan en neem initiatief. Een ‘nee’ heb je en een ‘ja’ kan je krijgen 😉

Ga wandelen of fietsen

Door het coronavirus kunnen we niet heel veel doen, maar we kunnen wél naar buiten voor een frisse neus. Ga daarom een wandeling maken met de hond of een vriendin (wél op anderhalvemeterafstand natuurlijk). Wie weet kom je wel een leuke man of vrouw tegen en kunnen jullie samen wandelen met de honden (of zonder honden!).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Metro | Beeld: iStock