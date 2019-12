Ontrafeld! Dít is het enige alcoholische drankje dat je seksleven een boost geeft

Zeg, hoe zit het nou met jouw seksleven? Een vraag die je geregeld voorgeschoteld krijgt. Van je beste vriendin, je zus (of je moeder) of een date boy van lang, lang geleden (die de seksdraad weer wil oppakken, we kennen ze allemaal). Anyways, voor wie wel houdt van een drankje hebben we goed nieuws! Als we onderzoekers mogen geloven, zou er namelijk één alcoholisch drankje zijn dat je seksleven een boost geeft…

Seksleven in relatie tot alcohol: neem je een paar drankjes, dan ga je waarschijnlijk hartstikke lekker, maar als je te diep in het glaasje kijkt heb je er minder lol van. Zo kun je de volgende ochtend rekenen op een flinke kater en kan ook je seksleven eronder lijden.

Seksdrive

Guess what! Er is één alcoholisch drankje dat je seksleven wél een boost geeft. We hebben het over… *trommelgeroffel* rode wijn. Twee glazen, dat is de perfecte dosis: deze hoeveelheid zou je seksdrive nét dat extraatje geven die het nodig heeft. Bij mannen stimuleert het de testosteron, wat de zin in seks vergroot. Vrouwen merken het aan een betere doorbloeding van de erogene zones, waardoor seks ook fijner wordt. Dat wordt aan de rode wijn met oliebollen vanavond. Met fire works na 00.00 in de slaapkamer (of op de keukentafel, onder de douche) als gevolg. Happy New Year!

Apps die je seksleven een boost geven

Onder de noemer anno 2019 hebben we voor alles een app: 3x apps die je seksleven een boost geven.

Kindu

Benieuwd naar de fantasieën van je (seks)partner? Met Kindu kom je erachter. De app is ideaal voor iedereen die iets nieuws wil uitproberen, maar het een tikkie eng vindt om erover te praten. De app stelt een seksuele of romantische activiteit voor en jij en je partner geven aan of jullie deze activiteit willen doen. BDSM altijd al een kans willen geven, maar durf je dat niet toe te geven? Dit is jouw app! Je kan de app gratis downloaden in de App Store of Google Play Store.

69 positions

Ben je een beetje inspiratieloos op het gebied van seksstandjes? Dan komt de app 69 positions goed van pas. In plaats van je suf googelen, kan je de app gebruiken als guide. Alle standjes zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Natuurlijk is het niet heel sexy om middenin je vrijpartij je telefoon erbij te pakken, dus doe dit vooraf en stuur je vriend/vriendin of scharrel een screenshot van alle standjes die je wil uitproberen. De app is gratis te downloaden in de Ben je een beetje inspiratieloos op het gebied van seksstandjes? Dan komt de app 69 positions goed van pas. In plaats van je suf googelen, kan je de app gebruiken als guide. Alle standjes zijn opgedeeld in verschillende categorieën. Natuurlijk is het niet heel sexy om middenin je vrijpartij je telefoon erbij te pakken, dus doe dit vooraf en stuur je vriend/vriendin of scharrel een screenshot van alle standjes die je wil uitproberen. De app is gratis te downloaden in de App Store . Voor de Android-gebruikers is daar de app Kamasutra Sex Positions. En die kan je gewoon gratis downloaden in de Google Play Store

Onze favoriet: Dirty game

Een potje doen, durven of de waarheid blijft leuk! Helemaal omdat dit de spannende versie is. De sexy vragen en dares zijn ideaal als voorspel en creëren meteen de juiste stemming voor een hot and steamy avond. Je kan het spel ook met een groep spelen… Je kan de app gratis downloaden in de App Store. Maar ook voor de Android-gebruikers zijn er sexy truth or dare-apps zoals de gratis app Truth or Dare – Dirty Adult Game.

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock