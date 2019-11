Ontrafeld! Dit zijn dé seksissues tussen mannen en vrouwen 

Het is niet áltijd fire works in de slaapkamer. Of op de keukentafel, in de auto of onder de douche. While making love. En dat kan door verschillende dingen komen. VIVA zet deze zogeheten seksissues voor je op een rijtje.

Groot libido-verschil

Spant de kroon! Dit is wanneer een van de twee vaker seks wil dan de andere, en het komt ongelooflijk vaak voor. Nét wanneer moeder zin heeft: de boel is geschoren en je een kittig lingeriesetje hebt aangeschoten komt je wederhelft laat en stomdronken thuis van een spontane werkborrel. Herkenbaar?

Te weinig communicatie

Of miscommunicatie! Als er iets belangrijk is in een relatie, dan is het wel om het gesprek aan te gaan. Ook als het gaat om jullie seksleven. Wil jij liever dat jouw partner iets anders doet met die hand of een andere beweging maakt met zijn (of haar) tong? Zeg het. Anders gaat het never nooit veranderen.

Te weinig voorspel

Geen of slechte voorspel kan de rest van vrijpartij negatief beïnvloeden. Maak er een spelletje van, tease je partner met lapdance en nodig hem (of haar) uit om de boel eerst grondig te inspecteren (lees: ruiken en proeven) voordat het ‘echte sekswerk’ begint.

Saaie seks

Want, voorspelbaar. Of – nog erger – kort, heel kort. En dat komt waarschijnlijk omdat jullie het te weinig doen, daarover zo meer. Daarbij: als je een bepaalde tijd samen bent kan saaie, niets veranderende sekszorgen voor een dip in je relatie. Met alle gevolgen van dien… Spice things up! Klets met vriendinnen, kijk porno, koop seksspeeltjes.

Te weinig tijd voor seks

Druk met je carrière (lange kantoordagen!), druk met je kinderen (dus: bekaf en tegelijkertijd naar bed met je kids), druk met je social life (girls night na girls night), en die seks die sluipt erbij in. Vanaf nu niet meer! Tijd maak je maar, ook voor seks. En als jullie agenda’s (of kinderen) onmogelijk zijn, dan plan je de seks maar in. Klinkt niet perse sexy, maar kan het wel zijn door er een rollenspel van te maken en je geliefde tijdens jullie lunchpauze te verrassen op kantoor. In je trenchcoat met niets meer dan je Eva pak eronder.

Orgasm-gap

Mannen komen nou eenmaal makkelijker en sneller klaar dan vrouwen. Als jij keer op keer na de seks niet klaarkomt (en hij wel), dan kan dat tussen jullie in gaan staan. Praat erover, leg uit wat jij lekker vindt. En concentreer je tijdens de seks een keer op jouw hoogtepunt.

Droogheid

Sommige vrouwen hebben meer last van dan de ander: droogheid in haar vagina. Het kan ervoor zorgen dat je zoiets hebt van: Nah, laten we vanavond overslaan. En voordat je het weet heb je je sexy slaapjurkje ingeruild voor je onesie. Think again, er is altijd nog glijmiddel!

Nu je weet welke seksissues er spelen tussen mannen en vrouwen, kan je er iets mee doen. Je seksleven heb jezelf in de hand!

Bron: MarieClaire.nl, beeld: iStock