Oogcontact in de trein? Zó vind jij je treinflirt terug

Onderweg naar je bestemming sta je ineens oog-in-oog met een wel héél knappe man. Hij is helemaal jouw type, maar tijdens het overstappen, verliezen jullie elkaar uit het oog. Weken lang denk je nog na over jullie ‘ontmoeting’, maar helaas, de beste man zie je hoogstwaarschijnlijk nooit meer terug. Of toch wèl? Via de website treinflirt.nl, kun jij je grote liefde terug vinden.

Op de website plaatsen treinreizigers romantische oproepjes van hun ontmoeting. Tot in detail beschrijven ze de dag waarop ze hun grote liefde tegen kwamen in de trein.

Zo raakte Bram in gesprek met zijn droomvrouw, vanaf station Den-Haag naar station Amersfoort-Schothorst. Ze verloren elkaar uit het oog op Utrecht Centraal. Hij schrijft een romantisch oproepje, om haar te vinden.

Liefde op het eerste gezicht

‘Het was warm, stil. Ik zat alleen op een stoel van een vierzits plek. Toen kwam ze uit het niets links tegenover mij zitten. Wauw. Simpelweg, wauw. Het maakt me eigenlijk niet eens uit hoe cliché het klinkt maar ik heb bijna geen woorden voor hoe schitterend ze was. Haar ogen, mijn hemel. Een soort hazel achtig bruin was het. Zo gevoelvol. Alsof ik in een droom zat of zo.’

‘Ik probeerde ze steeds stiekem te bekijken maar eigenlijk was dat verloren moeite. Ze had me allang door en eerlijk gezegd maakte me dat ook niet uit. Haar jas viel me ook op. Vintage. Hier complimenteerde ik haar op en zo begon het gesprek waarnaar we elkaar gedag zeiden op Utrecht centraal. Om eerlijk te zijn weet ik niet waarom ik dit nu zo zit te typen op deze vage website. Om eerlijk te zijn had ik gewoon haar nummer moeten vragen. Dom dom dom.’

Stiekem naar elkaar kijken

Meerdere reizigers zijn in de ban van hun flirt, waaronder Juliana. Ze schrijft het volgende oproepje:

‘Omdat de trein van Overveen naar Amsterdam was gecanceld nam ik bus 81 van Overveen naar Haarlem. Jij (grijze jas, neon-gele tas) stond ook bij de halte en liet me voorgaan bij het opstappen op de bus. In Haarlem stapte jij ook over op de trein naar Amsterdam. Eerst stond je een tijdje naast mij op de drukke trein, daarna ging je aan de overkant zitten.’

‘We deden allebei of we iets interessant op onze telefoon aan het lezen waren, maar konden het niet laten om stiekem naar elkaar te kijken. Op Sloterdijk stapten we allebei uit. Jij nam de trap, liep langs de teststraat en verdween tussen de gebouwen van de hogeschool en Aristo… Achteraf dacht ik: wat stom dat ik niets heb gezegd. Hopelijk denk jij er ook zo over en kunnen we een keertje afspreken.’

Je treinflirt terugvinden

Denk jij nog vaak terug aan het moment waarop je met vlinders in je buik de trein verliet? Heb je spijt dat je hem of haar niet hebt aangesproken of geen nummers hebt uitgewisseld? Schrijf dan een oproepje op treinflirt.nl, of scroll eens door de vele romantische verhalen. Wellicht heeft jouw lover al wel een serenade voor jouw geschreven.

