Heb jij ooit een jaloers vriendje gehad? Dan wil je deze film even zien

Mijn eerste serieuze vriendje was nogal van het jaloerse aard. Ik vijftien, hij zeventien. Ik naïef, hij overdreven beschermend en bezitterig. Kwam er een jongen met me praten? Dan wist mijn vriendje niet hoe snel-ie erbij moest komen staan. We waren allebei te jong om te begrijpen hoe gezonde relaties werkten, om alles in perspectief te zien. Herkenbaar? Dan wil je de film Heartthrob ook zien.

Hartenbreker

Gelukkig bleef het bij mij bij het enigszins dwarsbomen van gesprekken met andere jongens. Maar Henry Sinclair gaat een aantal stappen verder. In Heartthrob – hartenbreker – worden de puberende Sam en Henry verliefd op elkaar. Zij heeft al eerder met jongens gedatet, hij nog niet. Het wordt voor beiden hun eerste serieuze verkering en vooral Henry raakt tot over zijn oren verliefd. Of nou ja, verliefd, noem het maar gerust obsessief verliefd. Hij raakt gefixeerd op Sam en wordt blind voor alles om hem heen.

Onwetend over relaties stort hij zich krampachtig in de wereld van de lieve Sam. De Sam die een beetje naïef is en ook wel wordt omschreven als een ‘vrije geest.’ In andere worden: Sam heeft al de nodige scharrels op haar naam staan en ligt goed bij de mannen. Zie het als de geest van Aladdin, die is ook niet te vangen in een fles. En daar komt Henry beetje bij beetje achter. Toch wil hij niets liever dan Sam voor zichzelf houden.

Crime passionel

Dat voor zichzelf houden begint met gluren in haar telefoon, maar al snel verliest Henry alle realiteitsbesef. Zijn grote liefde, die laat-ie toch niet zomaar gaan? Langzaam neemt jaloezie de overhand en en ben je getuige van een crime passionnel. Heartthrob is niet de beste film, maar wel erg herkenbaar voor iedereen die ooit een jaloers vriendje heeft gehad. Zo valt mijne eerste ex reuze mee 😉

De rol van Henry wordt gespeeld door Keir Gilchrist, die je misschien ook kent van Netflix’ Atypical. Sam Maddox wordt gespeeld Aubrey Peeples. Haar kun je kennen als Layla Grant uit Nashville. Bekijk de trailer hieronder.

Bron: Netflix | Beeld: Netflix