Op deze dag van het jaar rijden we het vaakst een scheve schaats

Blijkbaar hebben vreemdgangers meer gemeen dan dat ze weleens een slippertje (hebben) begaan. Er is namelijk een datum waarop er het vaakst een scheve schaats wordt gereden. Ja, écht.

Als er dan inderdaad een datum is waarop er vaak wordt vreemdgegaan, zouden wij denken dat dat ergens in de zomer of lente is. Maar niets blijkt minder waar. De datum waarop er het vaakst wordt vreemdgegaan is 18 november.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de website Illicit Encounters – een site waarop je personen met of zonder relatie kunt vinden die wel in zijn voor een avontuurtje – hield onder hun gebruikers. Maar liefst 72 procent van de vreemdgangers doet dit eerder op 18 november dan op een andere dag. Ook is er op deze dag dertig procent meer traffic naar de website.

Verklaring

Ilicit Encounters heeft wel een verklaring voor de vele slippertjes op deze datum: ‘De weken na 18 november zijn mensen te druk met kerst: kerstboodschappen, het huis versieren en natuurlijk kerst en Oud en Nieuw zelf. Hun kinderen hebben dan vakantie en de verantwoordelijkheid voor het gezin krijgt voorrang.’ Dat drukke vooruitzicht zou ervoor zorgen dat mensen op die dag zich nog even met ‘andere dingen’ bezighouden.

Je weet wat je te doen staat als je partner op de 18e onvindbaar is…

