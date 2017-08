Dit zijn de 3 typen relaties die je in je leven hebt

Liefde valt niet te sturen, dat weten we maar al te goed. Toch zouden er een paar vaste waarden in ons liefdesleven te ontdekken zijn. Uit een onderzoek dat gepubliceerd is in Elephant Journal blijkt dat de meeste personen in hun leven drie verschillende soorten relaties hebben. Dít zijn ze.

De eerste échte liefde

Onze eerste echte relatie is vaak groots, dramatisch en meeslepend. Je gaat helemaal in de relatie op en vaak neem je de minpunten in de relatie voor lief – vergelijkingsmateriaal heb je namelijk nog niet. Op het moment zelf lijkt deze relatie geweldig, maar als je later terugkijkt snap je niet hoe het kan dat je zo gelukkig was.

De foute liefde

Er komt een moment in je leven dat je ‘m tegen het lijf loopt: de bad guy. Je denkt dat je die persoon kan veranderen, maar keer op keer word je weer gekwetst. Wees eerlijk tegen jezelf: zit hier echt een toekomst in?

De relaxte relatie

Een relatie is hard werken en ja, je maakt ook weleens ruzie. Als je je dat beseft en je je op je gemak voelt, bevind je je waarschijnlijk in deze ‘relaxte relatie’ – die je gemakkelijk jaren vol kunt houden.

Klopt het bij jou?

Bron ELLE | Beeld Shutterstock