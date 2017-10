Vanaf dit moment gaat Temptation Island weer van start (en het nieuwe seizoen krijgt meer afleveringen!)

Week na week zaten we aan de buis gekluisterd en smulden we van de avonturen van de koppels en de verleiders. We wachtten met smart op elke nieuwe aflevering en over de finale raakten we niet uitgepraat. We hebben het natuurlijk over Temptation Island. Er is nu meer duidelijkheid over het nieuwe seizoen.

We moeten nog heel even geduld hebben, want het volgende seizoen gaat vanaf februari 2018 van start. Een specifieke datum is nog niet bekendgemaakt, maar dat zullen we nog voor het einde van het jaar weten, meldt een woordvoerster van RTL 5. Wel is duidelijk dat we dit seizoen uit zestien afleveringen bestaat, wat maar liefst vier afleveringen meer is dan vorig jaar. Yes!

Aanmeldingen

Hoewel wij onszelf bij het kijken telkens weer afvragen waarom je in vredesnaam aan het programma mee zou doen, zijn er ook nu weer heel wat koppels die zich hebben aangemeld. Belgische media laten weten dat 163 Vlaamse koppels en 445 singles zich hebben aangemeld. De serie zal draaien om twee Vlaamse en twee Nederlandse stelletjes. Wie dat zijn, is nog niet duidelijk.

De presentatie van Temptation Island is wederom in handen van Annelien Coorevits en Rick Brandsteder.

Bron Beautify, AD.nl | Beeld RTL