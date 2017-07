Op deze leeftijd gaan mensen het meest vreemd

Vergeven en vergeten, of een absolute deal breaker? Hoewel de een vreemdgaan als doodzonde #1 beschouwt, kan de ander een scheef gereden schaats nog wel door de vingers zien. Maar welke leeftijdscategorie maakt zich er er meest schuldig aan?

Vreemdgaan gebeurt veel: 31 procent van de Nederlanders heeft weleens een slippertje gemaakt, zo blijkt uit onderzoek van Durex. Maar tegen onze verwachting in zijn het niet de jongeren die het meest vreemdgaan. Geloof het of niet, maar 55-plussers spannen de kroon. Dat blijkt uit grootschalig Amerikaans onderzoek waarvoor mensen sinds 1991 zijn ondervraagd.

Hoewel het gevaar met apps als Tinder, Snapchat en uiteraard Second Love op de loer ligt, zijn jongeren door de jaren heen juist trouwer geworden. Sinds 2000 gaan jongeren minder vreemd, terwijl ouderen alleen maar meer vreemdgaan. Afkomst, opleiding of geslacht speelden in de onderzoeksresultaten amper tot geen verschil.

Mensen die geboren zijn tussen 1940 en 1959 gaan het meest vreemd. Dit was de eerste generatie die als jongere de sexuele revolutie doormaakte. Volgens de onderzoekers is de omgang van 55-plussers met relaties en sex daardoor misschien losser. Een andere mogelijke oorzaak is de midlifecrisis waar sommigen mee te maken krijgen. De spanning en opwinding die zij missen in hun eigen relatie, vinden ze mogelijk bij hun minnaar.

Is vreemdgaan voor jou een deal breaker?

Bron Durex, IFS | Beeld Sanoma Beeldbank