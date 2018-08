Utrecht, Leiden of Nijmegen, welke universiteit moet je binnenstappen voor het grootste liefdesgeluk? De bekende datingapp Happn heeft na eigen onderzoek de tien Nederlandse universiteiten gedeeld waar je de meeste kans maakt om de prins op het witte paard te ontmoeten. Jihaa!

Bij de Happn-app kun je net als bij Tinder foto’s zien van potentiële matches en naar links of rechts swipen. Bij Happn krijg je overigens alleen foto’s te zien van iemand die op dezelfde plek is geweest of iemand die je tegenkomt op straat. Op deze manier kun je dus ook contact opnemen met die leuke jongen die je in je favoriete café zag, waar je niet op af durfde te stappen.

Happn koppelt door middel van real-time geo-locatie mensen aan elkaar. Gebruikers van de app kunnen andere gebruikers terugvinden wanneer ze elkaar eerder tegen zijn gekomen. Wanneer beide gebruikers elkaars profiel liken, kunnen ze met elkaar chatten.

Aantal crushes

Happn heeft door middel van eigen onderzoek een top tien samengesteld. De onderzoekers hebben daarbij het aantal ‘crushes’ ofwel de matches die in de app zijn ontstaan per universiteit gerangschikt. In Utrecht maak je volgens het onderzoek de meeste kans om je prince charming tegen te komen. Als je in Nijmegen studeert kun je echter beter een andere plek opzoeken, want daar maak je volgens het onderzoek het minste kans op een match. Waar je ook studeert, een leuke crush kan je schooljaar een stuk aantrekkelijker maken.

Top tien

Hieronder het volledige overzicht:

1. Universiteit Utrecht

2. Roeterseiland (UvA)

3. Rijksuniversiteit Groningen

4. Universiteitskwartier (UvA)

5. Vrije Universiteit

6. Universiteit Leiden & Universiteit Maastricht (It’s a tie)

7. Universiteit Tilburg

8. TU Delft

9. Science Park (UvA)

10. Radboud Nijmegen

Bron: Happn

