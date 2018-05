Op vakantie met je ex: doen of toch niet?

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: kan ik met mijn ex op vakantie?

Wat te doen als je een dilemma hebt waar je zelf niet uitkomt? Juist, dan plaats je ‘m op het VIVA-forum. Elke week delen we op viva.nl het verhaal van een forummer die wel wat advies kan gebruiken. En jij kunt reageren. Deze week vertelt A. over de vakantieplannen met haar ex.

‘Gisteravond heb ik het uitgemaakt met mijn vriend. Wij waren iets meer dan een jaar samen en voor mij ging het gewoon niet meer. Ik was de laatste paar weken niet meer verliefd op hem en ik zag hem gewoon als een vriend. Wanneer we samen waren waren er vaak irritaties, maar we hebben eigenlijk nog nooit ruzie gehad omdat hij gewoon geen ruzie kan maken.’

Een time-out

‘We hebben elkaar beloofd vrienden te blijven. Ik weet zeker dat dat van mijn kant gaat lukken, maar ik weet niet zeker of hij zomaar zijn gevoelens kan uitzetten. Hij heeft nu examens, dus we hebben afgesproken elkaar niet te zien of te spreken tot na de examens. Daarna gaan we samen ergens wat drinken en er over praten.’

Samen op vakantie

‘Het probleem is dat wij een paar weken geleden een vakantie hebben geboekt naar Spanje, voor acht dagen. Op dit moment hebben we het idee om dat alsnog te doen, maar gewoon als vrienden. Ik wil dat echt heel graag en hij ook. Maar ik ben bang dat hij dan nog steeds gevoelens voor mij heeft. Is dat erg? We kunnen vast nog wel een leuke tijd hebben.’

Moet A. de vakantie met haar ex door laten gaat? Laat het weten in een bericht onder onze Facebookpost of mail je advies naar redactie@viva.nl o.v.v. Dilemma.