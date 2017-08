Op vakantie met je nieuwe vlam? Bespreek dan deze dingen vooraf

Niets is zo leuk als samen met je nieuwe vlam erop uit trekken. Op de scooter touren langs de Côte d’Azur, pizza delen in Rome of sangria nippen op het strand van Barcelona, samen is alles nieuw en nog spannend en daarom zo leuk. Máár, voor het eerst op vakantie gaan met je nieuwe vlam kan ook zorgen voor verrassingen, want denken jullie wel hetzelfde over ‘vakantie vieren’? Bespreek deze dingen alvast vooraf en je tackelt de grootste obstakels vooraf.

Budget

Misschien wel het belangrijkste onderwerp om te bespreken: het vakantiebudget. Van de tickets en de accommodatie tot aan de excursies en etentjes, spreek af hoeveel je waar aan wilt uitgeven. Zet allebei hetzelfde bedrag opzij en betaal tijdens de vakantie alles van de gezamenlijke pot, zo voorkom je discussies over geld.

Schema

De één wil de hele dag op een strandbed liggen en boeken lezen, de ander wil erop uit trekken en lekker actief zijn. Zorg dat je van tevoren wéét wat de ander wil en van zijn/haar vakantie verwacht. Stel op basis hiervan een schema op. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat de eerste dagen in het teken van ontspanning staan en dat excursies en uitstapjes vanaf dag vier of vijf worden gedaan.

Accommodatie

Eenvoudige hostels, knusse boetiek hotels, een plaatselijke Airbnb of een simpele tent op de camping, wat voor onderdak heb jij het liefst op vakantie en wat voor onderdak wil je partner? Wanneer jullie hierover van mening verschillen, is het een idee om om het x aantal dagen te wisselen van accommodatie. Zo ervaar je verschillende plekken binnen één bestemming en is er voor ieder wat wils.

Bagage

Drie koffers, twee backpacks of alleen handbagage, stem je bagage op elkaar af, zodat de één niet continu loopt te sjouwen.

Bron Elite Daily | Beeld iStock