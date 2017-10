Opgelicht door je lief: ‘Hij stal mijn hart en mijn geld’

Je leert een man kennen, wordt knetterverliefd en hebt vervolgens alles voor hem over. Prima, als dat gevoel wederzijds is. Maar deze drie vrouwen werden opgelicht door hun ‘grote liefde’ en bleven achter met een gebroken hart en lege bankrekening.

Sandra (34) leerde Jack kennen via Facebook. Smoorverliefd leende ze hem 9000 euro.

‘Ik had nog maar net een Facebook- account toen ik een vriendschapsverzoek kreeg van Jack. Hij was bevriend met twee kennissen van me, dus ik aanvaardde zijn verzoek zonder er verder bij na te denken. Hij stuurde me een berichtje om me te bedanken, waarna het een paar weken stil bleef. Af en toe likete hij dingen van me, maar contact hadden we niet. Pas toen het uit was met mijn vriend en ik daar iets over postte, stuurde hij opnieuw een pm. Hij schreef dat hij wist wat ik doormaakte, want hij had net ontdekt dat zijn vriendin, met wie hij acht jaar samen was geweest, hem bedroog met zijn beste vriend. Dat hij wist dat een gebroken hart kon helen, al was hij zelf ook nog niet zo ver. Zo begonnen we te praten. Hij was helemaal niet flirterig of pusherig. Was hij dat maar geweest, dan zouden mijn alarmbellen wel zijn afgegaan. Na die avond stuurde hij af en toe een berichtje om te vragen hoe het ging. Soms praatten we een hele avond, dan was het weer een paar dagen stil. Op een gegeven moment begon ik echt uit te kijken naar zijn berichten. Hij had gevoel voor humor, was open en eerlijk. Hij probeerde me niet te versieren, en juist daarom voelde ik me zo goed bij hem. Ineens besefte ik dat er een glimlach op mijn gezicht verscheen als hij me een berichtje stuurde, en mijn hart net iets sneller ging slaan. Ik was verliefd.’

Tot over mijn oren

‘Ik vond het moeilijk. Niet alleen was ik nog niet zo lang weg bij mijn vriend, Jack woonde in Duitsland en was militair. Onze relatie had geen toekomst. Ik stuurde hem een bericht dat het beter was als we een tijdje geen contact hadden. Ik vertelde hem eerlijk over mijn gevoelens en bezwaren, al vond ik het doodeng om zo eerlijk te zijn. Het bleef daarna akelig stil, de uren kropen voorbij. Drie uur later, wat voor mij een eeuwigheid leek, kwam zijn antwoord. Hij zei dat hij had gevochten met zichzelf, dat hij niet had willen antwoorden. ‘Want ik beantwoord jouw gevoelens. Ik ben ook verliefd op jou. Maar net als jij besef ik dat het niet kan.’ Ik was euforisch: hij beantwoordde mijn liefde! Terwijl de afstand eerst een bezwaar voor me was, zag ik het nu als een kleine hobbel in de weg. Ik werd met het uur verliefder, maar Jack nam afstand. Als ik er nu op terugkijk, was hij ongelofelijk geslepen. Hij haalde me binnen als een vis. Een beetje inhalen, wat lieve woordjes en wat melig gedoe, en dan weer loslaten. Dan liet hij stiltes vallen in onze chats en stuurde berichtjes als ‘Ik heb even tijd nodig, gun me die, je kunt me hier niet bij helpen.’ Uiteindelijk vertelde hij dat hij in geldproblemen zat door zijn ex en daardoor een nieuw leven met mij niet zag zitten. Hij had het niet eerder gezegd omdat hij me niet wilde belasten met zijn slechte verleden. Ik antwoordde dat ik hem wilde helpen, en meende dat ook. Ik was tot over mijn oren verliefd en het was oprecht tussen ons, daar was ik van overtuigd. Dus stortte ik, zonder hem ooit te hebben gezien, vijfduizend euro op zijn rekening. En nog eens tweeduizend euro. En nog eens tweeduizend euro. Al die tijd wist ik zeker dat we samen een mooie toekomst zouden hebben. Jack bleef me ervan verzekeren dat we elkaar snel zouden zien. Tot nu toe was er elke keer iets tussengekomen, maar hij hield van me en zou het goedmaken.’

Verdwenen Facebookprofiel

‘Als ik de chatberichten nu lees, kan ik wel janken. Dan zie ik hem zitten, met een grote glimlach achter zijn scherm. Weer zo’n naïeve trut die hij er zonder al te veel moeite inluisde. Pas toen een van onze gezamenlijke kennissen contact met me opnam en me vroeg of ik bevriend was met Jack en hem geld had geleend, besefte ik hoe de vork in de steel zat. Wat bleek: zij had hetzelfde gedaan. We spraken met elkaar af en vergeleken onze gesprekken met Jack. Ze waren pijnlijk hetzelfde. Jack was gewoon een oplich ter. Dat andere meisje heeft hem ermee geconfronteerd, waarna zijn Facebookprofiel ineens weg was. Ze wilde nog een aanklacht indienen, maar geen idee of ze dat uiteindelijk gedaan heeft. Ik zag dat niet zitten. Moest ik met die chatgesprekken naar de politie gaan, om daar te horen dat ik zélf had voorgesteld hem geld te geven? Ik wilde het gewoon vergeten, doen alsof het nooit was gebeurd. Dit is de eerste keer dat ik erover praat, en ik merk nu pas hoe diep het zit. Hoe kwaad ik ben op hem, op mezelf. Jack stal mijn hart en mijn geld.’

Eva (23) ontmoette Maarten in een café. Een gezellige jongen met een vlotte babbel, die haar nu 2000 euro schuldig is.

‘Ooit was ik ongelooflijk gek op hem, maar nu haat ik hem. Ik heb Maarten alles gegeven wat ik had. Mijn liefde, mijn huis, mijn geld en mijn zelfrespect. Hij heeft me gewoon gebruikt. Nu ik weet hoe hij in elkaar zit en wat hij niet alleen mij, maar ook een heleboel andere meisjes heeft geflikt, ga ik het gevecht met hem aan. Ik zal mijn geld hoe dan ook terugzien, al kost het me m’n laatste snik.’

Alleen maar lanterfanten

‘Ik was achttien en zo vrij als een vogeltje. Net klaar met de middelbare school en pas weer vrijgezel. In een café leerde ik Maarten kennen. We hadden meteen een klik en konden erg met elkaar lachen. Hij was open en vertelde me al snel zijn diepste geheimen. Dat hij was opgegroeid in een pleeggezin, vroeger was mishandeld door zijn moeder en hij zijn vader nooit had gekend. Hij speelde in op mijn gevoelens en al snel werd ik niet alleen verliefd, maar kreeg ik ook ontzettend veel medelijden met hem. Ik zou hem wel helpen om eindelijk gelukkig te worden. Na drie maanden kwam hij bij me wonen in mijn studentenkamer. Wat moest ik anders? Hij was op straat gezet door zijn pleegouders, had geen werk en geen geld. Hij ging ermee akkoord dat hij de helft van de huur zou betalen, dus ging hij op zoek naar werk. Althans, dat zei hij. Want na een tijdje kwam ik erachter dat hij dan gewoon ergens met z’n vrienden ging zitten blowen of ging shoppen. Met mijn geld. Ik was zo stom geweest om hem mijn pinpas te geven om boodschappen voor ons te doen. Ik had daar geen tijd voor, ik ging naar school en werkte. Maar boodschappen zag ik zelden en steeds vaker verdween er vijftig euro van mijn rekening. Wanneer ik hem meenam naar mijn ouderlijk huis, verdwenen daar spullen. Het horloge van mijn moeder bijvoorbeeld, dat ik terugvond in zíjn tas. Hij zou een maand bij me blijven wonen, maar die maand werd een jaar. Het enige wat ik ooit van hem heb gekregen, was een halskettinkje. Gekocht met míjn geld. Natuurlijk wist ik dat dat niet klopte, maar ik was blind van verliefdheid en bovendien kon hij ontzettend goed praten. Dus geloofde ik zijn leugens elke keer weer.”

Het huis uit

‘Ik raakte steeds verder geïsoleerd van mijn vrienden en familie. Mijn vriendinnen mochten Maarten absoluut niet, ze probeerden me vaak duidelijk te maken dat hij slechte bedoelingen had. Pas toen ik in contact kwam met twee van zijn ex-vriendinnen, die hij ook geld verschuldigd was, gingen mijn ogen open. Hij was een een profiteur, een ordinaire oplichter. Dit kon zo niet langer. Enkele dagen later kwam ik vroeger thuis van mijn werk en zag hem op de bank een joint roken, terwijl hij zogenaamd op sollicitatiegesprek was. Bovendien had hij een nieuwe pet gekocht, met míjn geld. Er knapte iets; ik begon ruzie met hem te maken. Toen gaf hij me een klap. Ik schrok van zijn agressie en was bang, maar toch zette ik hem met al zijn spullen op straat. Hij dreigde vervolgens dat hij me zou neer-steken. Daar werd ik zo bang van dat ik twee maanden bij een vriendin heb gelogeerd, ik durfde niet naar huis. Ik ben lang boos op mezelf geweest, hoe kon ik zo naïef zijn? Nu ben ik alleen nog maar boos op hem. Hij heeft misbruik gemaakt van mijn goede hart. Hij moet me nog tweeduizend euro terug- betalen, en die zal ik krijgen ook. Desnoods span ik een rechtszaak aan. Hij blijft eromheen praten, wil me niks terugbetalen. Hoe kun je er in godsnaam mee leven dat je iemand zo veel geld verschuldigd bent? Hij weet dat hij fout zit, maar het doet hem niks. Ik weet niet eens of hij wel gevoelens heeft, van mensen kán houden. Misschien is dat nog wel het zieligst van alles.’

Nina (27) werd verliefd op Koen via een chatsite. Ze leende hem 20.000 euro, maar heeft er nog niets van teruggezien.

‘Ik was alleenstaande moeder, woonde al een tijd alleen met mijn dochtertje en was een beetje geïsoleerd geraakt. Via een chatsite kwam ik in contact met Koen en het klikte meteen. Hij vertelde dat hij vertegenwoordiger van sportartikelen was en veel werkte. Zijn exen begrepen niet dat zijn werk zo belangrijk voor hem was, waardoor de relaties waren stukgelopen. Ik vond dat juist een pluspunt aan hem: hij was gepassioneerd door zijn werk en zou niet elke avond thuis op me zitten te wachten. Hij hield, net als ik, van sport en gaf me advies voor mijn trainingen. We praatten over de liefde en het leven en werden al snel zo close dat hij me elke ochtend en avond belde. Ik genoot van onze gesprekken. Maar toen hij weer een keer naar het buitenland moest voor werk, bleef het twee dagen stil. Ik maakte me zorgen, want Koen hield áltijd contact. Als hij reisde, stuurde hij me zijn dagprogramma door, zodat ik wist wanneer ik hem weer zou spreken, maar dat had hij deze keer niet gedaan. Na twee dagen mailde hij me: er was ingebroken in zijn auto, ze hadden alles gestolen wat hij bij zich had. Buiten wat kleingeld had hij niets meer. Of ik hem vijfhonderd euro kon lenen om een paar spullen te kopen? Ik wilde het niet, maar hij praatte op me in. We hadden toch een band, vertrouwde ik hem dan niet? En dus stortte ik vijfhonderd euro, hij zou me de week erna terugbetalen. Maar een week later kreeg hij een uniek aanbod om sportmateriaal goedkoop aan te kopen en zo met grote winst door te verkopen. Of ik die vijfhonderd euro niet wilde investeren? Weer zei ik eerst nee, maar weer wist hij me te overtuigen. Ik wilde hem zo graag laten zien dat ik hem vertrouwde dat ik zelfs vijfhonderd euro extra investeerde.’

Toekomstplannen

‘We spraken voor het eerst in real life af. Het voelde ongelooflijk vertrouwd, ik was superverliefd. Koen vertelde me dat hij zijn appartement wilde verkopen om samen met mij en mijn dochter een leven op te bouwen. Hij woonde ver weg, maar wilde verhuizen, zodat mijn dochter in haar vertrouwde omgeving kon blijven. Hij zei dat we samen gelukkig zouden worden en dat ik alvast naar mooie appartementen kon kijken. Maar eerst moest die investering gaan renderen. Een week later waren er problemen met de douane: het sportmateriaal werd tegengehouden. Of ik misschien nog wat kon voorschieten? De week erop was het de distributie die misliep, of ik nog eens kon helpen? Weer een week later was er weer een document dat niet in orde was, en zo ging het maar door.’

Niet meer gezien

‘De telefoongesprekken werden intussen schaarser, hij was kortaf en antwoordde vaker niet dan wel op appjes. Ik maakte me zorgen. Om het geld dat ik hem had geleend, maar vooral om ons. Ik was van hem gaan houden, ik miste onze gesprekken en de warmte en liefde die hij me eerder wel gaf. Elke keer dat ik er iets over zei, draaide hij weer bij. Dan zei hij hoeveel hij van me hield, dat hij gewoon onder zo veel druk stond omdat hij me het geleende geld zo snel mogelijk wilde terugbetalen zodat we samen een nieuwe toekomst konden opbouwen. Uiteindelijk vroeg hij nog eens tweehonderd euro, om zelf naar Luxemburg te reizen om zijn geld te gaan vrijmaken. Dan zou ik snel alles terug hebben. Inmiddels zijn we weer een maand verder en ik heb nog geen cent teruggezien. Ook Koen heb ik niet meer gezien. Hij blijft beweren dat alles in orde gaat komen. En als ik dan weer even met hem praat, geloof ik hem ook. Al begin ik inmiddels te beseffen dat de kans op een goede afloop wel heel klein begint te worden.’

Herken de oplichter

Opgelicht worden in de liefde: het komt helaas vaak voor. Hoe herken je een bedrieger? Lotte Reijmer van Fraudehelpdesk.nl noemt een aantal signalen.

Signaal 1 Hij vraagt je geld terwijl je hem nog nooit hebt ontmoet.

Signaal 2 Er komt altijd iets tussen. Hij wil je wel zien, zegt steeds dat hij bij je langs komt, maar er gebeurt steeds iets waardoor het niet lukt, meestal iets tragisch.

Signaal 3 Hij heeft nú meteen geld nodig. Omdat hij een ticket moet betalen, een ongeluk heeft gehad of zijn paspoort is gestolen. Zou jij bij acute geldnood niet eerder familie of vrienden contacteren?

Signaal 4 Hij is van het onbereikbare soort. Amerikaanse soldaten, zakenmannen die in het buitenland zitten, kortom: mannen met wie je niet kunt afspreken in real life.

Signaal 5 Hij vraagt je om het geld over te maken via zogenaamde money transfers. Doe dat nooit, want die geldoverdrachten zijn heel moeilijk te traceren en dus achteraf moeilijk te bewijzen.

Signaal 6 Hij speelt in op je emoties. Is hij net zijn baan verloren? Willen zijn ouders hem niet meer sponsoren? Of heeft hij zo’n slechte jeugd gehad? Zielige verhalen zijn de ideale manier om jou in te palmen.

Opgelicht, wat nu?

• Doe áltijd aangifte bij de politie.

• Verbreek meteen het contact met de oplichter in kwestie, zodat je je niet weer laat meeslepen in zijn spel.

• Laat aan de desbetreffende datingsite of chatsite weten door welk account je bent opgelicht.

• Praat erover, ook al schaam je je rot. Je bent heus niet de enige die in de val van een oplichter loopt.

