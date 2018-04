Opkrikcursusje nodig? Zo boost je jouw bedkwaliteiten

De key voor intens fijne seks? Overgave. Maar dat is nog niet zo makkelijk, wanneer verschillende blokkades je in de weg zitten. Zo reken je af met libidokillers en onzekerheden, en boost je je sexual confidence.

Blokkade 1: je houding ten opzichte van seks

De manier waarop er in je jeugd door je ouders met seks en seksualiteit om werd gegaan, is van invloed op hoe jij er nu als volwassene mee omgaat.

Seksuoloog Henriëtte Schoones: ‘Bedenk welke boodschappen je vanuit huis hebt meegekregen over seks en hoe dit jouw kijk hierop beïnvloedt. Sta vervolgens stil bij wat jíj wilt in plaats van wat er van je verwacht wordt op dit gebied. Leer je eigen behoeftes kennen en deel ze met je partner. Ruim dagelijks quality time in waarin je aandacht aan jezelf besteedt.’ Ga op zoek naar jouw sekstriggers. Kijk eens een pornofilm. Online is genoeg te vinden, inclusief vrouwvriendelijke porna, zoals van LotteLust. En dan zijn er nog de Fifty shades of Grey boeken en films. Ben je van het lezen, dan zijn de erotische romans van Anaïs Nin en de non-fictie boeken van Nancy Friday klassiekers bij uitstek. Friday is dé expert op het gebied van erotische fantasieën, ze pende er boeken over vol, zoals de bestseller My secret garden. Of check websites als OMGYes, met uitleg over sekstechnieken voor en door vrouwen, inclusief video’s. Er is genoeg voorhanden om uit te vinden waar jij opgewonden van raakt.

Blokkade 2: bodyshaming

Je onzeker voelen over je lichaam, kan zorgen voor veel remmingen in de slaapkamer.

Femke an den Brink – romovenda lichaamsbeeld en seksualiteitsbeleving bij vrouwen aan de Universiteit Utrecht: ‘Wat we vanuit onderzoek weten, is dat vrouwen vaak veel strenger voor zichzelf zijn dan hun partner. Vrouwen praten vooral zichzelf naar beneden. Hun ideale lichaam is bijvoorbeeld veel slanker, terwijl mannen liever wat meer vlees aan hun botten zien.’ Dus bekijk jezelf eens door zijn ogen en zie wat hij ziet: een goddelijke seksbom! Of je nou een paar extra kilootjes of juist een knokig lijf hebt, het kan hem gestolen worden zolang jij je in bed met hem durft te laten gaan. Laat je zelfbeeld ook niet afhangen van enkel je uiterlijk. ‘Ontleen het aan iets anders. Aan wat je bereikt hebt in je leven en werk, aan het feit dat je een lieve vriendin of partner bent, iemand die iets goeds voor een ander doet. Wees er alert op de fysieke liefde niet te gaan vermijden, want op die manier kan er een negatieve spiraal ontstaan, waarin het omzeilen hiervan ook weer leidt tot minder seksueel zelfvertrouwen.’

Blokkade 3: slechte kritieken

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: je deed je best om je lover te verleiden en hij wees je af. Dacht je toen: prima, volgende keer beter? Of was zijn weigering een mokerslag voor je ego en rolde je in de foetushouding met je hoofd onder de dekens, niet van plan om daar de komende maand onder vandaan te komen?

Sekscoach Alex May: ‘Ga terug in de tijd en achterhaal welke gebeurtenis jouw ego zo’n knauw heeft gegeven. Je bewust worden van het probleem, is de eerste stap naar het dichtdraaien van de voedingskraan van die negatieve gedachtes. Wie gaf jou deze afwijzing? Waarom deed deze persoon dat? Je zult vanzelf merken dat die persoon zelf een agenda had. Misschien was hij bang voor kritiek en schoot hij in de verdediging. Realiseer je: op zo’n moment sta je toe dat deze opmerking je seksleven regeert. Dus laat het niet langer toe dat dit soort opmerkingen je zelfvertrouwen ondermijnt. Want waarom zou je je seksleven en je zelfvertrouwen laten beïnvloeden door de negatieve kritiek van één persoon?’

Blokkade 4: pleasegedrag

De ander helemaal gek maken, het lijkt soms wel of seks alleen maar daar om draait. En natuurlijk, je doet het met z’n tweeën, dus je wilt hem graag opwinden en pleasen. Maar je kunt er ook in doorslaan.

In plaats van hem te willen pleasen: ga jezelf eens pleasen. ‘Door soloseks leer je je lichaam beter kennen en ervan te genieten. Je leert op die manier precies waar je opgewonden van raakt en het helpt vaak ook om je fantasieën te ontdekken. Vrouwen die zichzelf regelmatig bevredigen, hebben vaak de beste seks. Ze weten immers wat ze nodig hebben,’ weet Henriëtte Schoones. Dus: find out what works for you.

Blokkade 5: denken in plaats van doen

Te veel nadenken is een regelrechte moodkiller, maar hoe kom je ervanaf?

Het klinkt misschien makkelijker dan het is: probeer je innerlijke criticus de mond te snoeren. In het algemeen en vooral tijdens de seks. In deze drie stappen moet het lukken:

1. Begin met jezelf te trainen in het herkennen van wat de interne criticus zegt en schrijf het op.

2. Leer waarom deze gedachten niet waar zijn door je denkfouten te herkennen. Zo’n denkfout is bijvoorbeeld: als ik een fout maak, ben ik dom. Deze gedachtegang klopt niet. Dat je niet voldoet aan je eigen overdreven verwachtingen, betekent niet dat je dom bent. En als je een fout maakt, heb je heus niet alles fout gedaan. Niemand is perfect. Ook ‘toekomst voorspellen’ is zo’n gedachtekronkel: je gaat er bij voorbaat al van uit dat er iets slechts gaat gebeuren en je neemt deze voorspelling aan als een feit.

3. Oefen jezelf in het bedenken van positieve of redelijke gedachten. Een redelijke gedachte is bijvoorbeeld: ik weet niet wat hij denkt, omdat ik geen gedachten kan lezen. Als je interne criticus propageert dat iedereen je lelijk vindt, probeer dan eens het volgende te denken: ik ben een mens. De een vindt me mooi, de ander niet. Ik ben meer dan alleen mijn gewicht, ik ben meer dan alleen mijn uiterlijk, ik besta uit zo veel eigenschappen.’

