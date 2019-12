Een verstopte neus, we weten allemaal hoe irritant het kan zijn. Vooral als je probeert te slapen, maar totaal niet kunt relaxen omdat je nauwelijks kunt ademen. Gelukkig hebben seksuologen Anne en Leila dé oplossing (en wij zagen ‘m totaal niet aankomen): gewoon even masturberen.

Volgens Anne Siemons en Leila Lambrechts van Seksuologen in Spe werkt het echt. Masturberen zorgt ervoor dat je neus weer opengaat als die verstopt zit. ‘Ik doe het zelf ook altijd als ik daar last van heb’, zegt Anne tegen VIVA.

Oplossing tegen verstopte neus

Volgens de seksuologen zijn er verschillende redenen waarom je neus opengaat. ‘Als we hijgen of kreunen bij een orgasme, komt er extra druk op onze bijholten. Daardoor kan de verstopping als het ware ‘poppen’,’ legt Anne uit. Je kunt je dus gerust extra laten gaan als je neus dichtzit.

Lees ook:

P. wil het orgasme van haar man uitstellen: 9x jullie tips

Daarnaast komen er tijdens een orgasme hormonen vrij. ‘Als je klaarkomt, wordt er door je lichaam endorfine aangemaakt. Dat is een natuurlijke pijnstiller. Als je iets onder de leden hebt, zoals een verkoudheid, wordt dat onderdrukt,’ aldus Anne.

Het medicijn dat klaarkomen heet

‘Sowieso is seks goed voor je immuunsysteem’, gaat Leila verder. Ze doelt op een onderzoek van de Wilkes University in Pennsylvania, waaruit blijkt dat mensen die regelmatig seksen (één à twee keer per week) een hoger gehalte aan immunoglobine A (IgA) hebben dan mensen die minder vaak van bil gaan. IgA zijn antistoffen die je beschermen tegen bacteriën en virussen.

Lees ook:

Klaarkomen door penetratie: waarom het veel vrouwen niet lukt

Kortom: een orgasme heeft eigenlijk een heleboel voordelen. ‘We zeggen ook weleens: an orgasm a day keeps the doctor away. Het helpt met de doorbloeding, zorgt voor een beter immuunsysteem en vermindert de pijn’, vertelt Anne.

Tijdelijke oplossing

Volgens de seksuologen kan masturberen bij een verstopte neus direct resultaat opleveren. Toch is er een kleine kanttekening: ‘Het betekent niet dat je er definitief vanaf bent. Tijdens en na de seks kan je verstopte neus weg zijn, maar de kans is groot dat die na een uur weer terug is,’ legt Anne uit. Maar hé, met een beetje geluk ben je tegen die tijd al in slaap gevallen.

P.s. Heb je een partner naast je liggen in bed? Dan kun je hem of haar het werk natuurlijk ook mooi laten opknappen.

Lees ook:

Alles wat je wilt weten over het meervoudig orgasme