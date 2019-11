P. wil het orgasme van haar man uitstellen: 9x jullie tips

Elke donderdag geven we je een kijkje in een populair topic op het VIVA-forum. Deze week: orgasme uitstellen.

P en haar man zijn twintig jaar samen en hebben een ‘oké’ seksleven. P. is nu 40+ en merk dat haar libido weer toeneemt. Haar man komt alleen altijd heel snel klaar. Daarbij maakt het geen verschil of er een kort of lang voorspel is. P. wil weleens wat langer van hem genieten en vraagt zich af hoe hij het best zijn orgasme kan uitstellen. Ze zoekt hulp bij de VIVA-forummers.

Venture: ‘Hem eerst op een andere manier laten klaarkomen, en na een pauze voor een tweede ronde gaan.’ Stimpy2: ‘Nadat ik pijnstillers voor het hoesten had gebruikt heb ik bij toeval ontdekt dat je met een klein beetje tramadol (10-20mg) je je orgasme veel minder snel bereikt.’ Madamzonderm: ‘Wilde gok: zijn spieren zijn zo erg aangespannen dat hij snel komt. Wat als jij bovenop gaat en hij meer ontspant?’ Syntax18: ‘Je hebt condooms/zalfjes et cetera die zijn gevoel daar ‘verdoven’ voor een tijdje.’ VanPoeshoven: ‘Gebruik een cockring. Ik heb er een in de vorm van een dubbel koord dat je strakker of juist losser kunt trekken. Het is niet mogelijk om klaar te komen als je hem goed aanbrengt, en de penis voelt voor jou een maat groter aan.

Wanneer je hem afdoet duurt het nog wel een paar minuten voordat hij kan komen.’ Suzyqfive: ‘Leren randjesfietsen? Dus elke keer als hij voelt dat-ie gaat komen er meteen weer uit, even tot rust komen en dan er weer in. Als-ie dan voelt dat hij gaat komen, er weer uit, weer tot rust laten komen en dan weer gaan. Op den duur leer je dan je orgasme uitstellen.’ Aadnudist: ‘Tantra! Je kunt ook samen een workshop of online cursus volgen.’ Lakrisal1982: ‘Wat bij mij goed werkt als ik bijna klaarkom is goed opletten op mijn ademhaling. Goed diep inademen (focus op niet klaarkomen) en weer uitademen.’ Luc2550: ‘Met de ‘start-stop’-methode lukt het in vrij korte tijd om je orgasme wat langer uit te stellen. Als hij voelt dat hij richting een orgasme gaat stopt-ie, en laat hij de opwinding wegvloeien en de penis zelfs terug slap worden. Dit herhaal je drie à vier keer en dan komt hij klaar. Iets wat je man zelf kan oefenen dus. Of jullie samen.’

