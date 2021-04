Hoe goed werken orgasme vertragende gels en condooms nou eigenlijk?

Je herkent het vast wel. Je zit net lekker in als je partner ineens al klaarkomt. En soms is dat niet erg. Maar op andere momenten had je toch stiekem gehoopt dat hij het langer vol had gehouden, zodat jullie langer van elkaar konden genieten. Maar daar bestaat dus iets voor: orgasme vertragende producten. Hoe goed werken die?

Orgasme vertragende producten

Het gebeurt iedere man weleens dat hij te vroeg klaarkomt. Daar is op zich niks mis mee en kan ook gezien worden als compliment, maar soms is het toch wel een klein beetje vervelend. Maar voor alles is een oplossing! Tegenwoordig bestaan er namelijk orgasme vertragende gels en condooms. En ja die kunnen ook gebruikt worden als je gewoon even lekker extra lang wilt doorgaan.

Effect

Hoe werkt het eigenlijk? De middelen die de producten bevatten hebben een verdovend effect op de eikel. Hierdoor krijgt deze minder prikkels tijdens de seks en wordt dus ook minder gevoelig. Het resultaat? De man houdt het langer vol tijdens de seks. Heb wel geduld. Het duurt meestal ongeveer 15 minuten voordat het inwerkt. Kan hij ondertussen jou even goed verwennen.

Pas wel goed op als je deze producten gebruikt in combinatie met een condoom. Er zijn producten die bestanddelen bevatten die het materiaal van een condoom gemakkelijk beschadigen. Check dus altijd goed de verpakking!