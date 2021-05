Zo lang duurt het gemiddeld om over een break-up heen te komen

Of jullie pas twee maanden samen waren of twintig jaar: over een ex heen komen is moeilijk. Als je middenin die fase van huilen in je pyjama en geen reden vinden om de deur uit te gaan zit, vraag je je waarschijnlijk af hoe lang dit in vredesnaam nog duurt. Nou is daar geen vaststaand antwoord op, maar hebben onderzoekers wel een gemiddelde.

Over hoe lang het duurt voordat je over een ex heen bent, gaan veel theorieën rond. De een zegt dat het de dubbele tijd duurt van hoe lang jullie relatie duurde, de ander zegt dat het pas echt ophoudt als je iemand anders hebt ontmoet en Charlotte van ‘Sex and the city’ zweert dat die periode zeker de helft van je relatieduur inneemt om verder te gaan.

18 maanden

Iedere relatie en ieder individu is anders. Een pasklaar antwoord bestaat dus niet, maar er is wel een gemiddelde. Het onderzoek dat werd uitgevoerd door OnePoll concludeert dat het gemiddeld 18 (!) maanden duurt totdat je helemaal over je ex heen bent. De onderzoekers baseerden hun cijfers op de drie grote break-ups die een mens gemiddeld in een leven meemaakt.

Wel over je ex, niet over je relatie heen

De reden dat we zo lang van de leg zijn, is doordat een break-up na een lange relatie je hele leven omver schopt. Opeens moet je alles weer alleen doen, verhuizen, zie je sommige vrienden niet meer en moet je ontdekken wie je ook alweer bent zonder de ander. Dat kost tijd, maar betekent gelukkig niet dat je 18 maanden lang verlamd van liefdesverdriet in bed ligt. Soms kun je wel over de ander, maar nog niet over het hebben van een relatie heen zijn. Je moet weer leren om tijd door te brengen in je eentje.

Niet voor altijd

Als je nu door een break-up gaat, is het belangrijk dat je jezelf tijd, ruimte en wat compassie geeft. Liefdesverdriet gaat gepaard met ups en downs. Het is heel normaal dat je wat maanden tijd nodig hebt om een relatie achter je te laten en al die hoogte- en dieptepunten die daarbij te horen te accepteren. Hoe lang het precíes duurt weet niemand, maar geloof ons: er komt echt een moment waarop je beseft dat het eigenlijk weer heel goed met je gaat en je zin hebt weer heimelijk verliefd te worden.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Red | Beeld: Getty