Paperclipping: de nieuwste trend op het gebied van online daten

Op het gebied van (online) daten kennen we inmiddels fireworking, zombieing, ghosting en nog zoveel meer termen. Toch is er nu nóg een nieuw begrip, dat opnieuw een bijzondere lading dekt. Maak kennis met paperclipping.

Wat is paperclipping?

Kort gezegd: paperclipping is wanneer iemand waarmee je een aantal dates hebt gehad (of een ex), volledig van de aardbodem verdwijnt. Om vervolgens maanden later een doelloze vraag te appen, puur om te kijken of je nog reageert.

Waar komt de term vandaan?

Deze term danken we aan illustrator Samantha Rothenberg, die onder de naam Violet Chair tekeningen deelt op Instagram. Want nu we leven in een tijd waarin we grotendeels communiceren via social media, is het makkelijker dan ooit om je te gedragen als een lul. Vooral als het gaat om romantische inspanningen. Vandaar dat termen als ghosting en fireworking als paddestoelen uit de grond schieten.

Maar, met dank aan illustrators als Samantha is er ook een tegengeluid. In de vorm van herkenbare memes (thank god) laat zij je eraan herinneren dat je niet alleen bent, in je zoektocht naar liefde.

Het begon allemaal met Clippy

Onlangs deelde Samantha een tekening waarin ze ‘Clippy’ introduceerde. Clippy is gebaseerd op – en nu gaan we even heel ver terug in de tijd – de paperclip uit Microsoft Word. Werkte je in dit tekstverwerkingsprogramma, dan kwam het icoontje Clippy continu met een pop-up in beeld met de vraag of ‘ie je kon helpen met schrijven. Het antwoord was altijd nee, maar dat mocht Clippy niet deren. Clippy bleef komen. Clippy bleef storen. Men vond Clippy dus vooral vervelend en dus stuurde Microsoft het icoontje in 2007 met pensioen.

Clippy leek dus van de aardbodem verdwenen – forever in our hearts – totdat Samantha onderstaande tekening deelde.

Aan Refinery29 legde ze haar tekening uit: ‘Ik was kort aan het daten met een man die me vervolgens weken en zelfs maanden random bleef appen. Soms antwoordde ik, vrij kortaf, en andere keren negeerde ik hem gewoon. Na heel veel maanden begreep hij de hint en sindsdien heb ik niets meer van hem gehoord.’

En hoewel de term ‘paperclipping’ nieuw is, bestaat het verschijnsel al langer. ‘Paperclipping is een nieuwe term voor een eeuwenoud gedrag waarmee mensen hun gevoel van waarde hebben kunnen vergroten door zich te voeden met oppervlakkige, intermitterende verbinding – en de emotionele reacties van anderen,’ legt klinisch psycholoog Carla Marie Manly aan Refinery29 uit.

Een typisch voorbeeld van paperclipping:

Waarom doen mensen aan paperclipping?

Ook is het verschijnsel een typisch gevalletje ‘it’s not you, it’s them.’ Immers geeft paperclipping vooral aan dat de paperclipper – de Clippy in dit verhaal – emotioneel onvolwassen is en niet in staat is in het opbouwen van een betekenisvolle relatie. ‘Een persoon kan paperclippen vanwege de onbewuste angst om te worden verlaten of te worden afgewezen. Met als resultaat dat ‘ie van het toneel verdwijnt voordat dingen überhaupt betekenisvol worden. En op het moment dat Clippy zich wil laten gelden en zich belangrijk wil voelen, popt ‘ie weer op. ‘Zo’n persoon blijft nooit lang genoeg plakken om diepere connecties met mensen te maken. Dat komt door onderliggende angsten en een laag zelfbeeld,’ legt Manly uit.

Hulde voor Samantha Rothenberg

‘Voor mij is een paperclipper iemand die weer van zich laat horen zodra hij denkt dat jij hem bent vergeten. Hij zoekt contact. Niet met de intentie om je te zien of wat dan ook, maar gewoon om het vlammetje weer even te doen oplaaien,’ legt Rothenberg uit.

En stiekem is ze blij dat haar benaming voor dit fenomeen is omarmd. ‘Het voelt empowered om het beestje een naam te geven. In plaats van dat je valse hoop krijgt door Clippy, kun je het nu herkennen en benoemen. En maken dat je wegkomt.’

Kan het kwaad?

Ja, dûh. Natuurlijk kan het kwaad. Niet in de eerste plaats omdat de persoon die wordt ‘geclipped’ valse hoop kan krijgen, zich misbruikt kan voelen of in verwarring kan raken. Maar ook omdat iemand die zomaar opduikt gevoelens van angst en onzekerheid teweeg kan brengen.

En ook voor de paperclipper is de tactiek niet heul handig. ‘Het gedrag is zelf-destructief en kinderachtig gedrag is als vergif voor je eigen geest (en die van anderen).

Wat kun je er tegen doen?

Nou, negeren is een veelgebruikte strategie. Maar – en dit vinden wij stiekem heel leuk – Rothenberg heeft ook een andere strategie ontdekt. ‘Van verschillende volgers heb ik printscreens gekregen waarin ze mijn tekening naar hun Clippy hebben gestuurd, haha.’

Printscreenen en bewaren dus!

Bron: Refinery29, NBC News | Beeld: Shutterstock