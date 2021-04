Micro-cheating: zo kom je erachter of je partner het doet

Sommigen vinden pas dat iemand vreemdgaat als je met een ander in bed duikt, maar dit is niet de enige manier waarop iemand vreemd kan gaan. Micro-cheating is iets wat we veel vaker horen de laatste jaren. Wat is het en hoe kom je erachter of je partner het doet?

Micro-cheating

Micro-cheating is vreemdgaan, maar dan digitaal. Omdat het online gebeurt voelt het minder snel als een affaire. Toch kan iemand zo emotioneel vreemdgaan en dit kan uiteindelijk uitlopen tot fysiek vreemdgaan. Je kan hierbij denken aan stiekem contact hebben met iemand, de naam verbergen in hun telefoon en online liegen over je relatiestatus. Vaak resulteert dit later in sexting en misschien zelfs afspreken in het echt.

Herken de tekenen

Het is vaak een stuk moeilijker om te ontdekken of je partner ook werkelijk aan het micro-cheaten is. Omdat er fysiek niet veel gebeurt zul je daar geen bewijs kunnen vinden. Ook zijn de signalen heel subtiel. Daarom kun je het beste gewoon je intuïtie vertrouwen. Dit zijn dingen waar je op kan letten:

Als ze hun telefoon erg bewaken en je tegenhouden als je wilt meekijken

Ze zitten tot laat op hun telefoon te appen met iemand

Als je in de buurt komt, draaien ze hun telefoon om

Ze reageren aangevallen als je ze op hun gedrag wijst

Vriendschappen en contacten worden geheim gehouden. Ze vertellen je niet met wie ze afspreken.

Ze praten regelmatig met je over hun ex

Uit het niets besteden ze meer aandacht aan hun uiterlijk

Gezonde relatie

Omdat micro-cheating nogal in een grijs gebied valt, is goede communicatie heel belangrijk. Wees duidelijk over wat jullie grenzen zijn en spreek je partner erop aan als je denkt dat ze vreemdgaan. Eerlijk en open zijn is de key tot een gezonde relatie.

