Je partner belachelijk maken is eigenlijk hartstikke goed voor je relatie

Een beetje humor, geinen en plagen: dat hoort bij een goede relatie. En dus mag je zo af en toe je partner best eens voor paal zetten.

Of nou ja, elkaar plagen en teasen mag. En elkaars zwakke punten benoemen en hierom lachen, mag ook.

Grappen

Uitdagen lijkt the key to success te zijn in een lange relatie. Natuurlijk ben je niet gemeen, maar een beetje vals doen tegenover je SO is juist goed. Relaties waarin mensen een beetje de spot drijven met elkaar, blijken juist sterke relaties te zijn. En dan gaat het dus juist om luchtig doen over dingen die misschien niet leuk zijn of waar je onzeker over bent. Onderzoekers van de Appalachian State University stellen dat plezier maken om de niet al te leuke dingen des levens, een goede indicator is van een geslaagde liefde.

Samen grappen maken over nou ja, zijn snurken, jouw eeuwige te veel geld uitgeven, zijn voetbalobsessie en jouw te dure schoenen waar je niet op kunt lopen… Het is de basis voor een happy ever after. Lekker elkaar roasten, dus.

Bron: Marie Claire | Beeld: iStock