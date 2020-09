Woest aantrekkelijk was hij of zij. Was. Want ergens onderweg is die schoonheid verschwunden. Wat te doen als je je partner niet meer aantrekkelijk vindt?

Twaalf jaar geleden werd Marleen (37) verliefd op haar vriend. ‘Toen ik hem voor de eerste keer zag, wist ik het meteen: jou wil ik beter leren kennen. Hij was lang, met brede schouders en een imposante uitstraling. Geen bodybuildertype, maar je zag dat hij veel tijd doorbracht in de sportschool.’

Na al die jaren, een drukke baan en een dochter verder is er weinig over van de bink die hij was. ‘Hij is nu vrij dun, een beetje een lange slungel. Ik vind dat simpelweg niet mooi,’ stelt Marleen. Maar hij is wel mooi vanbinnen. En daar draait het om, houdt ze zichzelf voor.

Wat kun je doen als je niet meer warm loopt voor je partner? In VIVA 39 duikt Amanda van Schaik hier samen met psycholoog Stefanie Rondags en een aantal ervaringsdeskundigen dieper op in. Psycholoog Stefanie Rondags geeft alvast wat tips.

3x hulp bij verlies van aantrekkingskracht

Wees je bewust van onrealistische, onrechtvaardige of veeleisende verwachtingen. Als je je online – op Instagram, pornosites – onderdompelt in knappe, onrealistische beelden, wordt dat jouw normaal waarmee je je partner vergelijkt. Wat niet eerlijk naar je partner is. Ga eens na waarom je zo gefocust bent op dat ene uiterlijke aspect. Welke gedachten en gevoelens heb je, als het hierom gaat? Ben je misschien bezorgd, omdat je bang bent dat je partner zich niet meer drukmaakt om zijn/haar uiterlijk nu ‘de buit binnen is’ en het alleen nog maar erger zal worden? En wat doe je als je dit denkt en je je zo voelt? Ga je dan bijvoorbeeld hints geven, dat je partner er iets aan moet doen, of blijf je er vooral over piekeren? Hoe lastig je het wellicht ook vindt: bespreek dit met je partner (zie hieronder). Als het een destructief patroon van je lijkt te zijn, dat in al je relaties terugkomt of dat je zelf moeilijk kunt veranderen, dan kan het zinvol zijn om dit met een psycholoog of coach uit te zoeken. Ga het gesprek aan. Vraag op een rustig moment of jullie even kunnen praten. Pak je partners handen vast, en vertel dat je dol op hem/haar bent en hem/haar niet onzeker wilt maken. Zeg dat je wel wat bezorgd bent over het veranderde uiterlijk en vraag hoe je partner dit ziet, en hoe jullie dit het beste aan kunnen pakken.

Benieuwd naar de andere inzichten over dit gevoelige onderwerp? Je kunt VIVA 39 los bestellen via deze link.

Tekst: Amanda van Schaik