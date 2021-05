Klaar voor de volgende stap in de relatie? De eerste ontmoeting tussen je partner en je ouders kan een spannend moment zijn. Je wil niet dat hij/zij een slechte indruk achterlaat of dat de stiltes onverdraaglijk zijn. Een beetje voorbereiding is nooit verkeerd en dit zal je liefje alleen maar waarderen.

Wat zullen mijn ouders vinden, hoe zou het verlopen en wat kan mijn partner beter voor zich houden? Het kan alle kanten opgaan, maar met een goede voorbereiding moet het goed komen. Met deze tips zullen we jullie een duwtje in de juiste richting geven.

De beste supporter

Wees de cheerleader van je liefje. Jullie willen allebei dat deze ontmoeting vlekkeloos verloopt. Door te laten merken dat je helemaal achter hem/haar staat, wordt het gelijk al wat makkelijker. Stel hem/haar gerust.

Vertel je partner alle ins en outs

De eerste stap is natuurlijk dat je partner weet met wie hij/zij praat. Vertel je lief de namen van je ouders, vrienden, broers en zussen. Ook is het handig om voor te leggen hoe je familie in elkaar steekt. Zijn ze erg streng, verlegen of misschien superdruk? Dan is het handig dat je partner dit weet. Zo weet je partner bij wat voor soort familie hij/zij binnenkomt. Je kunt je partner gespreksonderwerpen voorleggen waar hij/zij mee kan gaan scoren. Denk daarbij aan politieke voorkeur, het werk of de favoriete sportclub. Hierdoor is er geen angst voor stiltes, maar juist goede gesprekstof.

Even de ideale schoon zoon/dochter uithangen

Een klein beetje slijmen en overdrijven kan niets kwaad. Fluister de juiste complimentjes in het oor van je partner, zodat hij/zij het hart van je familie kan veroveren. Als hij/zij uit zichzelf een handje meehelpt in de keuken of spontaan een kleinigheidje meebrengt werkt dit alleen maar in zijn voordeel. Heel overdreven is niet nodig, maar alle kleine beetjes zullen al een goede indruk achterlaten.

Laat het gebeuren

Ook al is het de eerste ontmoeting, er zullen veel meer bezoekjes plaatsvinden. Dus jij en je partner, relax! Een nerveus gesprek of een gespannen sfeer, daar zit niemand op te wachten. Is je partner erg zenuwachtig? Laat hem/haar weten dat het allemaal goed komt. Als het wat minder loopt dan verwacht, dan is er altijd nog een nieuwe kans.

Lekker jezelf blijven

Een mooie outfit, lekker geurtje en de grootste glimlach. Er verzorgd uitzien zorgt al voor de eerste punten. Verder kan hij/zij niets meer doen dan lekker zichzelf zijn. Jij bent gek op je partner zoals hij/zij is – en je ouders zullen dat dan ook zijn.

