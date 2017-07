Partneralimentatie betalen voor je ex: ‘ik betaal niet voor zijn vakantie!’

Toen Erica en Alex nog samen waren, verdiende Erica al meer dan hem. Nu de twee gescheiden zijn, heeft Alex recht op partneralimentatie. Dat zit Erica toch niet helemaal lekker. Een mediator kijkt mee naar hun problemen.

Erica: ‘Omdat ik al een goede baan had toen wij trouwden, heeft Alex niet veel aan zijn carrière gewerkt. Ik vond het wel belangrijk dat we allebei onafhankelijk zouden kunnen zijn. Alex vond dat minder belangrijk. Dus, ik verdiende meer dan hij toen we gingen scheiden. Het argument dat geld hem niet zoveel deed was niet meer te horen toen wij om de tafel zaten om de scheiding te regelen. Dan ben je al snel uitgesproken. Partneralimentatie is nu eenmaal een recht dat geclaimd kan worden. Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Alex had beloofd een opleiding te gaan volgen, zodat hij meer zou kunnen verdienen. Daar is nog niets van terechtgekomen. Ondertussen ben ik minder gaan verdienen, omdat ik meer zorg heb voor de kinderen. Ik vind dat er niets van klopt. Mijn vraag is hoe ik kan regelen dat ik niet aan het betalen ben voor zijn zorgeloze leven. Hij gaat drie weken op vakantie naar Frankrijk en ik moet hard werken om die vakantie te kunnen betalen. Het komt niet in hem op om aan mij te vragen of ik het wel red.’

Alex: ‘Ik vind het jammer dat Erica mij neerzet als een uitnemer, als een luilak die teert op haar centen. Zij vergeet dat ik al die jaren heb opgeofferd voor ons gezin. We hebben het goed gehad, maar dat komt niet alleen door haar inkomsten. Mijn werkweek was 28 uur en ik besteedde mijn vrijetijd aan het huishouden. Daar deed zij weinig tot niets aan. Koken wel, maar dat was ook een hobby van haar. Schoonmaken deed ik. Is het dan raar dat ik partneralimentatie ontvang? De mediator heeft het ons voorgerekend en ik zou niet uit kunnen komen als ik het niet ontvang. Ik vind er niets aan dat ik mijn hand moet ophouden, maar zo is het nu eenmaal. Ik dop liever mijn eigen boontjes. Daarvoor is het wel nodig dat Erica meer zorg voor de kinderen op zich neemt. Ze is dan ook wat minder gaan werken, dus lijkt het mij logisch dat die verandering wordt doorgerekend in de alimentatie. Ik weet dat zij mij liever helemaal niets meer betaalt, maar dat vind ik te kort door de bocht. Uiteraard wil ik wel met elkaar in gesprek om te kijken hoe we het kunnen regelen voor de toekomst. Volgend jaar heeft de oudste een musical van school en daar moeten we ook samen naartoe kunnen gaan, zonder ruzie te hebben over geld.’

De mediator: ‘Partneralimentatie is een lastig onderwerp. Dat geldt voor degene die het moet betalen en net zoveel voor degene die het moet ontvangen. Dat klinkt raar, maar de meeste mensen vinden het niet fijn om hun hand op te moeten houden. In jullie huwelijk is dit ook een item geweest, begrijp ik uit het verhaal van Erica. Er zijn duidelijk keuzes gemaakt over het verdienen van geld. Dat er een scheiding op volgt, hebben jullie natuurlijk ook niet voor ogen gehad. Helaas blijft de kwestie over geld jullie ook nog achtervolgen, terwijl jullie niet mee met elkaar samenleven. Bij jullie allebei merk ik de wens om afspraken te maken. Ook al is de scheiding al jaren geleden uitgesproken, jullie kunnen altijd weer om de tafel om de afspraken te updaten naar de huidige situatie. Hiervoor laat je een herberekening maken. Er kan gekeken worden naar de mogelijkheden die er nu zijn. Als er minder inkomen voor Erica is, kan dat leiden tot een lagere alimentatie. Welke consequenties heeft dat voor de kinderkosten én voor jullie eigen huishouden. Spreek je uit. Wil je allebei met vakantie kunnen, maak dit dan bespreekbaar. Het niet bespreken leidt onherroepelijk tot irritatie en frustratie en daar zitten jullie allebei blijkbaar niet op te wachten. Hebben jullie een verschillende visie over geld? Kom daar dan ook voor uit. Accepteer dat je daar misschien verschillend in bent en dat daar ook financieel verschillen in zijn. Op die manier kunnen jullie een plan maken dat is afgestemd op jullie wensen als ouders en je persoonlijke invulling voor het leven.’

Over de mediator

‘Er gebeurt altijd wel iets in je sociale omgeving waardoor je even van je stuk bent gebracht. iMediators is in die gevallen een handige partner om bij je te hebben. Online of aan tafel helpen wij vrienden, partners en collega’s weer in gesprek te komen. Samen naar een nieuwe toekomst zonder jezelf te verliezen.’ Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl

Lees ook:

Scheiden vanwege religie: ‘Hij werd steeds radicaler in zijn uitspraken’

Een kind en uit elkaar: ‘Ze zet onze zoon niet op de eerste plaats’

Petra: ‘Mijn ex-man zadelt mij op met de schuld van zijn ex’

Een break-up bij de buren: ‘Iedere avond na acht uur begint het geruzie’

Alexandra: ‘Hoe hou ik mijn broer op afstand?’

Karin: ‘Mijn ex wil niet betalen voor de sport van onze zoon’

Marije verlaat haar man voor een vrouw: ‘Ik had nooit gedacht dat dit zou gebeuren’

Beeld Shutterstock