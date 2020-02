Naast Emma ‘Maeve’ Mackey en Gillian ‘Jean’ Anderson is ook Patricia ‘Ola’ Allison een van de sterspelers van het tweede seizoen van Sex Education. Zij vindt dat er meer ‘awkward sex’ op televisie moet verschijnen.

Afgelopen weekend was het zover: eindelijk had ik de tijd om het tweede seizoen van Sex Education te kijken. Daarover, zonder al te te veel te spoilen, een aantal hersenspinsels op een rij:

Ik was vergeten hoe ontzettend leuk, goed en grappig deze serie is.

Ik hou echt van Eric’s vettige lach.

Vroeger was ik precies zoals Otis in ongemakkelijke sekssituaties.

Maar, ik was ook absoluut net als Eric tegelijkertijd verliefd op twee verschillende mensen (sorry nog daarvoor, Roy).

Feest der herkenning

Kortom, ook voor mij is het kijken van Sex Education een groot feest der herkenning. En dat brengt ons gelijk bij het succes van de serie. Overal ter wereld herkennen mensen zich in de ongemakkelijke situaties waarin de geile, nieuwsgierige pubers zoals Otis, Eric, Ola en Maeve zich bevinden. Van je eerste verliefdheid tot aan je eerste kus en eerste orgasme, Sex Education brengt al die awkward situations weer even terug. Dat is iets wat ook Patricia Allison, die in de serie Ola speelt, begon te beseffen toen het eerste seizoen in de lucht ging.

Een instant culthit

In gesprek met de Britse Grazia vertelt Allison dat niemand van tevoren had verwacht dat de serie zo succesvol zou worden. ‘Dit is mijn eerste echte grote klus. Toen ik het script las wist ik dat het een leuk verhaal zou worden, maar niemand had verwacht dat het zo groot zou worden.’

Eerder onthulde Netflix al dat de serie over de seksueel ongemakkelijke Otis (gespeeld door Asa Butterfield) en zijn moeder als sekstherapeute (Gillian Anderson) wereldwijd meer dan 40 miljoen kijkers had. Sinds het tweede seizoen online staat, staat de serie in de top 10 van meest bekeken serie.

Een wereldwijde impact

Patricia: ‘Toen de serie uitkwam en bleek dat ‘ie in allerlei verschillende landen te zien zou zijn, schoot mijn Instagram echt door het dak. Kijkers uit Zuid-Amerika, Italië, Zuid-Afrika, overal vandaan begonnen ze me te volgen. Zo veel mensen stuurden berichtjes over dat praten over seks in hun land een taboe was en dat de serie zoveel voor hen betekende. Het is geweldig om te zien dat we wereldwijd een gevoelige snaar raakte.’

Oh glory!

Mede om die reden wil Patricia Allison haar platform (ze heeft nu zo’n 600.000 volgers) gebruiken om anderen een handvat aan te bieden. De reden dat Sex Education direct is uitgegroeid tot een ware culthit ligt volgens Allison aan het feit dat seks in al zijn schaamte, zijn aangename en beschamende glorie wordt afgebeeld. ‘We geven toestemming om het zo ongemakkelijk mogelijk te maken. We zien niet vaak seksscènes die niet zo goed gaan of een beetje onhandig of verwoestend zijn, terwijl dat de realiteit is. Mensen willen dat op het scherm zien in plaats van alleen maar vrouwen die met hun lichaam pronken.’

En ook al is Patricia Allison nu een ster van de serie, ook zij moest wennen aan het hele verhaal en de setting. ‘Vijf maanden lang filmden we in Wales en het is Gillian Anderson geweest die mij op me gemak stelde. Ze is heel vrijgevig in de omgang met alle acteurs en stelt iedereen op hum gemak. Eigenlijk is de hele cast best close, juist omdat we zo gepassioneerd over het onderwerp zijn.’

Bron: Grazia | Beeld: Sex Education (Netflix)