Patrick en Elly gaan scheiden: ‘Ze is behoorlijk over de grens gegaan’

Patrick en Elly gaan scheiden. Als Elly de financiën op een rijtje zet, blijkt dat Patrick de afgelopen jaren grote schulden heeft gemaakt. Elly vreest dat zij daar ook verantwoordelijk voor wordt gesteld en vraagt Patrick om een overzicht. Maar Patrick weigert. Elly heeft hem jarenlang bedrogen met een ander, laat zij nu maar even peentjes zweten.

Elly: Patrick en ik zijn nu zes maanden uit elkaar. Ik woon tijdelijk in een appartement van een bevriende makelaar. Het staat leeg en hij heeft liever dat het bewoond is. Win-win, dus. Als de scheiding erdoor is, koop ik iets in het centrum. Met mijn inkomen als accountant en de helft van ons vermogen moet dat net lukken. Althans, dat dacht ik.

Want toen ik onze administratie op een rijtje zette, kwam ik erachter dat Patrick de afgelopen jaren flinke schulden heeft gemaakt. Het blijkt dat hij drie jaar geleden naast onze gezamenlijke rekening en zonder mijn medeweten een eigen bankrekening met creditcard heeft geopend. En daar staat hij dus behoorlijk rood op. Tot overmaat van ramp heeft hij ook nog schulden bij een aantal leveranciers van schildersmaterialen. Het gaat in totaal om tienduizenden euro’s! Hij is kunstschilder, maar echt veel verkopen doet hij niet. Terwijl hij dus wel allerlei hele dure materialen heeft gekocht! Ik baal daar enorm van. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd, dus ik ben ook verantwoordelijk voor die schulden. Hij weigert me een overzicht te geven van zijn inkomsten en uitgaven van de afgelopen drie jaar. Hij scheldt me uit voor pietluttige boekhouder en verwijt me dat ik beter had moeten opletten. Maar hoe had ik dat nou kunnen weten? Ik wil nu gewoon weten waar ik aan toe ben. Straks kan ik niet eens behoorlijke woonruimte voor mezelf kopen.

Patrick: Elly is een hypocriete trut. Ze doet altijd alsof ze helemaal in controll is, nou dat is ze dus niet. Dit keer ben ik degene die de touwtjes in handen heeft. Ze is echt een pietepeuterige cijfertjes-bitch. Altijd bezig om dingen ‘rond te krijgen’ of ‘in orde te maken’. Regeltjes, regeltjes, regeltjes. Het enige creatieve waartoe zij in staat is, is creatief boekhouden. Binnen de wet natuurlijk – lef heeft ze ook niet –, maar wel op het randje.

Nou, met onze relatie is ze behoorlijk over de grens gegaan. Drie-en-een-half jaar geleden moest ze zogenaamd naar het buitenland om een deal af te ronden. Maar in werkelijkheid lag ze ergens in een hotelletje op de Veluwe met een collega te rollebollen. Twee accountants, zie je het voor je! Eerst dacht ik, het gaat wel over. Maar toen ik een halfjaar later haar mobiel checkte, zag ik dat ze nog steeds contact hadden, je weet wel. Kostmisselijk werd ik ervan. Maar ik wist niet hoe ik erover moest beginnen, ik wilde haar ook niet kwijt.

Toen heb ik die rekening geopend. Ter compensatie, zeg maar. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar haar schijnheilige gedrag was ook behoorlijk pijnlijk. Toen ik haar er uiteindelijk mee confronteerde – ik heb haar en die vent als bruidspaar geschilderd – bezwoer ze me dat het voorbij was. Maar ik vertrouw haar niet meer. Ik begrijp wel dat we er financieel uit moeten komen. Maar laat haar maar even in onzekerheid. Ik wist ook tijdenlang niet waar ik aan toe was.

De mediator: ‘Scheiden is een pijnlijk proces. Vaak is een scheiding een gevolg van een slechte periode in de relatie. Het is niet zelden dat een partner dat op dat moment niet door heeft. Zo kan het gebeuren dat de één open staat voor een andere relatie en de ander nog compleet in de relatie zit. De consequentie komt dan nogal eens achteraf. Zoals dat bijvoorbeeld bij jullie het geval is. Dat Patrick er financieel een rommeltje van maakt is een terugbetaling. Hij ziet de affaire van Elly als een emotionele schuld aan hem. En de zorgen die Elly zich hierdoor maakt als de rente die moet worden voldaan. Je kunt het flauw noemen, maar het is wat in het leven zo vaak gebeurt. Het hele misgaan van de relatie is een optellen en aftrekken van aandacht ontvangen en geven. De balans opmaken van waar je staat. Dat heeft Elly gedaan en dat doet Patrick ook. Dit is te doorbreken door allebei in een gesprek alle kaarten op tafel te leggen. Doe dat als je daar allebei aan toe bent. Gun elkaar die tijd. De negatieve emoties slijten namelijk. Met alle kaarten op tafel kun jullie in een neutrale stemming de afspraken voor de scheiding maken.

Michiel Hordijk (44) is full certified mediator in familie- en arbeidskwesties. Als vader van een dochter uit een eerder huwelijk en een zoon in zijn huidige relatie staat hij zelf dagelijks voor de keuze hoe je omgaat in alle verschillende situaties op het werk en in je gezin.Wekelijks gaat hij op VIVA.nl in op een voorgelegde situatie en geeft hij een tip hoe met de situatie kan worden omgegaan. Heb je zelf een vraag of situatie die je wil voorleggen aan Michiel? Mail deze dan naar: viva@imediators.nl



