Pay attention: deze sterrenbeelden hebben veel behoefte aan affectie binnen een relatie

De een zit het liefst knuffelend op de bank, terwijl de ander prima (ver) uit elkaar zittend een film kan kijken. Maar wist je dat bepaalde sterrenbeelden nog nét wat meer behoefte hebben aan affectie binnen een relatie? Ja, we’re looking at you Stier, Kreeft en Leeuw.

Lees ook:

Een trouwe partner? Bij deze drie sterrenbeelden heb je de meeste kans

Sterrenbeelden affectie

Maar hee, dat je zelf heel wat aandacht nodig hebt, betekent niet dat je de ander vergeet. Je hebt juist ook heel veel liefde te geven aan een partner.

Stier (20 april t/m 20 mei)

Als Stier ben je ontzettend romantisch en aanhankelijk. Je doet dan ook álles om jouw vriend of vriendin zich speciaal te laten voelen. Dit teken is erg sensueel ingesteld en focust zich op wat ze kunnen zien, proeven, horen en aanraken en voelen. Jouw liefde zul je dan ook laten blijken op een fysieke manier: denk aan knuffelen, massages, noem het maar op.

Kreeft (21 juni t/m 22 juli)

Hoewel de Kreeft eerst terughoudend is om zich open te stellen, zul je alle liefde krijgen zodra je eenmaal door die opgebouwde muur heen bent. Omdat dit sterrenbeeld emotioneel is, voelen ze zich erg kwetsbaar. Juist door aanrakingen krijgen ze de bevestiging dat het prima is om een nieuwe liefde beetje bij beetje toe te laten. Van een omhelzing krijgt de Kreeft dan ook nooit genoeg. Hug!

Leeuw (23 juli t/m 22 augustus)

Leeuwen staan graag in het middelpunt van de belangstelling, maar zijn ook ontzettend hartelijk en gul. Heb je een relatie met dit teken? Dan zul je merken dat je vaak geknuffeld wordt en het altijd gezellig is met deze persoon. En je hoeft je geen zorgen te maken over die aandacht: ook in het openbaar laat de Leeuw maar wat graag zijn of haar liefde blijken. Het maakt niet uit waar jullie zijn, handen vasthouden en een kusje mag ook heus gewoon op straat.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Beautify | Beeld: Unsplash