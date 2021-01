Kan een penis echt té groot zijn voor je vagina?

Klein is misschien geen feest, maar te groot ook niet. Een vraag die we ons allemaal weleens hebben gesteld: kan een penis té groot zijn? In een perfecte wereld bezit jouw lover of hook-up de perfecte penis der penissen: niet te klein, maar ook niet XXXL.

Gelukkig, blijkt uit onderzoek dat theoretisch gezien geen één snikkel te groot is voor je vagina. Maar of een maatje gigantisch net zo lekker wippen is als een maatje medium… Dat is lastig te zeggen.

Elke penisgrootte is een go!

We hebben goed nieuws, ladies: met de juiste hoeveelheid opwinding – en misschien met behulp van een beetje glijmiddel – zijn vagina’s lenig genoeg om te dealen met elke penisgrootte (hoera voor ‘stretch’! ). Het is behoorlijk zeldzaam dat jonge vrouwen moeite hebben met het verwelkomen van een té grote penis. Wel is het zo: hoe ouder je wordt hoe meer moeite je ermee krijgt. Dit komt doordat je loop der jaren meer lichamelijke en hormonale mankementen krijgt… Genieten zolang het nog kan dus! 😉

Gemiddelde penisgrootte

De gemiddelde lengte van de penis ligt tussen de 13,5 en 15,5 centimeter (in Nederland is dit 15,87 centimeter) En de omtrek is ook al gauw 11,9 tot 12,9 centimeter in erectie. Uit een onderzoek met 50.000 mannen en vrouwen bleek dat 85% van de vrouwen tevreden was met het geslachtsdeel van hun partner. Van de mannen bleek maar 55% tevreden te zijn met hun eigen penisgrootte. Maar uiteindelijk draait het niet om de grootte, maar wat je ermee kunt, tóch?

Happy seksing!

Bron: ASKMen UK, Women’s Health| Beeld: iStock