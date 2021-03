Er is een perfect leeftijdsverschil in een relatie en het is veel minder dan je zou denken

We kennen de uitspraak ‘Age is just a number’ vast allemaal wel. Hoewel sommigen gaan voor een jongere partner, willen anderen liever iemand die wat ouder is. Maar wat is nu het perfecte leeftijdsverschil voor een succesvolle relatie?

Komt er vaak een einde aan je relaties en weet je niet waarom? Misschien is het handig om toch even te kijken naar het leeftijdsverschil van jou en je ex-partners. Want het hoeft helemaal niet te liggen aan iets ingewikkelds. Misschien verschilde jullie gewoon te veel in leeftijd.

Onderzoek

Onderzoekers aan de Emory Universiteit in Atlanta vroegen aan drieduizend mensen wat voor leeftijdsverschil ze in relaties hadden gehad en of die relaties ook daadwerkelijk succesvol waren. En daar kwam slecht nieuws uit voor iedereen die meestal gaat veel oudere of jongere partners. Koppels met een groot leeftijdsverschil gingen namelijk veel vaker uit elkaar.

Uit het onderzoek blijkt dat koppels met een leeftijdsverschil van vijf jaar 18 procent meer kans hadden om uit elkaar te gaan. Een relatie met een leeftijdsverschil van tien jaar had 39 procent meer kans om te stranden en een koppels met een verschil van meer dan twintig jaar hadden zelfs 95 (!) procent meer kans op een vroeg einde van de relatie.

Succesvolle relatie

Dus wat is dan het perfecte leeftijdsverschil voor een succesvolle relatie? Uit het onderzoek bleek dat koppels met geen verschil de beste kans hebben van slagen. Ook koppels met één jaar verschil blijven vaak samen. Ze hebben maar drie procent meer kans dat ze uit elkaar gaan dan koppels met geen verschil in leeftijd. Hoewel cijfers leuk zijn om te zien, ze zeggen natuurlijk niet alles. En liefde overwint uiteindelijk alles toch?

Bron: Beautify | Beeld: Getty