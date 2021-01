Je date is goed verlopen. Perfect, dit is precies wat je wilde! Maar helaas brengt ook dit weer de nodige twijfels en zenuwen met zich mee. Je wilt natuurlijk geen fouten maken, nu je eindelijk iets leuks binnenhengelt.

Zolang je jezelf blijft, kun je weinig fout doen. Maar zit je toch met twijfels over wat je hem of haar zal gaan appen? Dan ben je hier aan het juiste adres! Datingcoach Diana Dorell, weet wat hét perfecte appje is voor na een leuke date, zo vertelt ze aan Elite Daily. En eigenlijk is het heel simpel.

Perfecte berichtje

Wanneer iemand een leuke date met jou heeft gehad, wat zou je dan het liefst van diegene willen horen? Precies, dat hij of zij het leuk vond! Het is subtiel, maar wel duidelijk. Dus: “Dankjewel voor de leuke avond. Ik vond het gezellig”. Iets in die trant. Volgens Diana werkt dit het best, omdat het luchtig en positief is.

Niet te vroeg

Om het subtiel en luchtig te houden (je wilt natuurlijk niet wanhopig overkomen) adviseert Diana niet té snel na de date te appen. Volgens de datingcoach is het perfecte moment, de volgende ochtend. Niet te snel, niet te laat én je laat zien dat je nog aan de ander denkt.

What not to do

Hoe later je appt, hoe minder oprecht het overkomt. Je zou het zelf ook niet leuk vinden om een hele werkweek in spanning te moeten afwachten. Verder adviseert Diana om niet gelijk te beginnen over een volgende date. En om het allemaal nog ingewikkelder te maken hebben we nog één laatste tip: keep it down with the emoji’s. Ook al zou je denken dat een emoji je berichtje juist wél luchtiger maakt, werkt dit vaak averechts. Ga eerst bij jezelf na of dat het ook echt doet. Er zijn genoeg smiley’s die absoluut niet geschikt zijn voor dit soort gesprekken.

Blijf jezelf

Voor iedere situatie geldt: communication is the key. En ook weer hier bij, omdat je de ander niet een verkeerde indruk wilt geven of met onrealistische ideeën wilt opzadelen. Neem daarom deze tips niet té serieus. Als jij je date dezelfde avond nog wilt appen (met emoji’s) dan moet je dat gewoon doen. Het laat het hart van datingcoach Diana dan wel niet sneller kloppen, maar misschien dat van je date wel! Succes! 😉

Bron: Cosmopolitan.com | Beeld: Getty Images