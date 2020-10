Eh ja, echt waar: huis-tuin-en-keukenspullen die je perfect kunt gebruiken tijdens de seks

Zijn jullie helemaal in de mood om in de slaapkamer wild te doen? Seksspeeltjes kunnen het plezier voor jullie beide vergroten, maar wat als je deze niet bij de hand hebt? Gelukkig zijn deze huis-tuin-en-keukenproducten goeie vervangers.

En je hebt ze zeker weten in huis liggen, dus dat scheelt weer.

Mondwater

Een heftige om mee te beginnen, maar zeker het proberen waard! Heb jij je partner weleens oraal bevredigd met een ijsklontje in je mond? Goed idee, maar wat zo jammer is, is dat het snel smelt. Mondwater zou hetzelfde tingly gevoel geven als een ijsklontje. Het nadeel is wel dat je dit weer moet uitspugen… En dat is niet altijd zo handig in the heat of the moment.

Theedoek

Ook te vinden in de keuken: een theedoek. Die kan je goed gebruiken als blinddoek. Door een zintuig uit te schakelen, worden de andere zintuigen scherper. En het kan behoorlijk spannend zijn om geen zicht te hebben op wat de ander met je doet. Oehhh…

Een haarborstel

Wist je dat de rug voor veel mensen een erogene zone is? Veel vrouwen gebruiken dan ook hun mooie, lange nagels om over de rug te aaien van hun partner, maar wat nou als je niet gezegend bent met lange nagels? Dan kun jij voortaan de rug van je lief kriebelen met een haarborstel. En de andere kant zou je nog kunnen gebruiken om je partner mee te spanken. Damn, wat een uitvinding!

De douchekop of tandenborstel

De meeste vrouwen zijn hier wel bekend mee. De douchekop en de tandenborstel kunnen voor behoorlijk wat… va-va-voom momenten zorgen. Verplaats jullie (of jezelf) dan ook naar de badkamer om ermee te spelen.

Een panty of stropdas

Hebben jullie helemaal zin om all over te gaan? Goed! Dan kan het vastbinden van je bedpartner niet missen. En die handboeien uit de winkel heb jij helemaal niet nodig, gebruik een panty of stropdas en je hebt hetzelfde effect. It’s going to be wild!

Wasknijpers

Veel was heb je niet, nu je zo’n beetje elke dag in je trainingspak thuis zit. Genoeg wasknijpers over voor een kinky game, dus. Knijp ze vast aan de tepels van je partner of aan de tenen. Zo hebben die stoffige knijpers ineens een hele andere functie! Mááre, niet te hard knijpen, hé?

Parelketting

Nee stouterd, dit ga je niet als anaalkraal gebruiken. De ketting zou dan zomaar kunnen knappen en dan eindig je op de Spoedeisende Hulp. Je kunt de parelketting wél gebruiken om hem af te trekken door de ketting om zijn penis te draaien en zachtjes heen en weer te rollen. Vuurwerk gegarandeerd.

Pollepel

Zoek je iets om je partner lichtjes mee te spanken? Ren naar de keuken en graai in de keukenla: een houten pollepel is perfect om je partner lichtjes een tik te geven op zijn of haar billen.

