Met een hand, met twee handen en als een citruspers. Dat is aftrekken als een pro (dacht ik altijd), maar volgens vrouwvriendelijke seksshop Mail & Female zijn er zelfs 12(!) grepen om jouw lief de perfecte handjob te geven. Daarom vandaag: handvaardigheid voor gevorderden.

De seksshop in Amsterdam bestaat al 30 jaar. Bedrijfsleider Madeleine Vreekamp (36) geeft de workshop aftrekken nu zo’n zeven jaar, na hem zelf gevolgd te hebben. Normaal gesproken wordt de workshop in de winkel gegeven, maar vanwege de coronatijd gaat dit nu online via Zoom. Leuk detail: je krijgt per post de attributen (dildo en glijmiddel) thuisgestuurd en er zit zelfs een glaasje prosecco bij.

Aftrekken. Is dat niet iets wat een man zelf het allerbeste kan?

‘Nee, dat vind ik niet. Je ziet dat mensen met een penis al op jonge leeftijd beginnen met masturberen. Ze vinden dan zelf een snelle manier en houden die ook vol. Eigenlijk is het een snelle en standaard manier van aftrekken. Zelf aftrekken of een uitgebreide handjob is MacDonalds met een 5-gangendiner vergelijken.’

Ok, je hebt mij overtuigd. Vertel: hoe krijg ik mijn partner in volledige extase met een handjob?

‘Door echt een uitgebreide aftrek-massage te geven. Op die manier verdeel je de geiligheid en seksuele energie in de penis door het hele lichaam. Daardoor is een orgasme geen korte en heftige ontlading, maar een langere ontlading van het complete lichaam. Zoals bij mensen met een vagina.’

Trouwens, ik lees al een paar keer: ‘Je moet eigenlijk optrekken, niet aftrekken’. Leg uit!

‘Normaal gesproken trek je een penis af van boven naar beneden. Maar eigenlijk moet je geen druk naar beneden zetten, maar juist daarboven. Het is meer melken wat je doet.’

Maar liefst 12(!) handgrepen worden behandelt tijdens de cursus. Zijn die echt allemaal totaal anders?

‘Ja! En we behandelen ze allemaal stuk voor stuk tijdens de workshop. Er zit een opbouw in, maar je kan ze ook los gebruiken of met elkaar combineren. Van daaruit kan je een mooie penis-massage opbouwen

Tot slot. Hoe en waar kunnen vrouwen zich inschrijven om te leren (excuses my language) sjorren als een pro?

‘Via onze website. De eerst mogelijke beschikbaarheid is in mei. Ook via Zoom is de workshop een groot succes. Hanni Jagtman (eigenaresse) had het daarom al erover om een vooraf opgenomen workshop online te zetten. Onze doelgroep is namelijk zo breed: van moeder en dochter tot aan gescheiden mensen die jarenlang monogaam zijn geweest en een vrouw van 80 jaar, die beter wilde worden in aftrekken om dat de rest allemaal niet meer zo makkelijk ging.’

Bron: Madeleine Vreekamp, Mail & Female | Beeld: Getty