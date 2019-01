Pijnlijk: een van de nieuwe Temptation-verleidsters had zich eerst opgegeven als koppel

Wat als je je als koppel opgeeft voor het nieuwe seizoen van Temptation Island maar je relatie al vóór de opnames op de klippen loopt? Nou, dan doe je toch gewoon mee als verleidster? Lekker puh.

Een droom

Althans, zo pakt de Belgische Kimberly het aan. Zij had zich samen met haar vriend opgegeven voor de ultieme relatietest. Een droom die uitkwam, want het koppel was al lang fan van het programma en wilde bovendien hun relatie testen.

‘Onze relatie was op’

Maar na de inschrijving ging het bergafwaarts tussen Kimberly en haar vriend. Er gingen geruchten over vreemdgaan – Kimberly’s vriend zou niet trouw zijn – en vlak nadat de twee gingen samenwonen, liep het helemaal mis. Juist op dat moment belden de makers van Temptation Island. ‘Toen ze ons opbelden om de vragenlijst door te lopen, twijfelde ik zó hard dat het mij beter leek om niet mee te gaan. Als je al in een wankele relatie zit, moet je er niet aan beginnen,’ aldus kersverse vrijgezel tegenover het Belgische Dag Allemaal.

‘Ik had kunnen wachten tot na Temptation, om daar de ware aard van m’n ex te ontdekken. Mocht ik hem hebben zien vreemdgaan, dan zou ik er meteen een punt achter hebben gezet. Maar ik besefte dat onze relatie al op was, dus cancelde ik onze deelname.’

Single and ready to mingle

Niet lang daarna zette Kimberly een punt achter haar relatie en besloot ze als verleidster mee te doen aan Temptation Island. Single and ready to mingle? Guess so…

