Pinky Movie: een film over de gemene dynamiek binnen girl squads

Denk jij wel eens op een nostalgische manier terug aan je vaste clique van de middelbare school? Think again. Want hoewel iedereen hilarische herinneringen aan vriendinnen tijdens de middelbare school heeft, konden sommige dagen ook een levensechte hel zijn. Bijvoorbeeld wanneer je in de clinch lag met je girl squad. Want tienermeisjes, die kunnen hartstikke gemeen zijn. De korte film Pinky Movie neemt je voor 8 minuten mee terug in de tijd.

Tijdens de middelbare school word je vaak streng veroordeeld op je kledingkeuze, je cijfers en al het andere dat meespeelt tijdens de brugklas en de jaren daarna. En laten we wel wezen: tienermeisjes kunnen genadeloos zijn. De korte film Pinky Movie schept een akelig realistisch beeld van de wereld van tienermeisjes.

De korte film – hij duurt slechts 8 minuten – volgt een aantal vriendinnen en laat zien hoe moeilijk, gespannen en gevaarlijk meiden groepjes kunnen zijn. Nadia, het meisje met het roze haar, leidt de groep tijdens boy drama en danspasjes. Er zit ook een – nu al beroemde – scène met een tampon in, die voor velen zorgt voor een herkenbare situatie. “Je kunt een intense vriendschap met vriendinnen voelen, maar je kunt dit ook ervaren als wolven die om je heen cirkelen”, aldus een van de regisseurs. Bekijk de film hieronder.

