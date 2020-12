Plannen is wél sexy: ‘je bent nooit te druk voor seks’

“Ik heb het druk, druk, druk”. Dat is bijna nog het enige wat we uitkramen. Een coronacrisis helpt ons niet bepaald om tot bezinning te komen, want nog steeds zijn we yes: druk. Waarmee precies? Werk? Sporten? Netflix? Wij humans hebben intimiteit én seks nodig, maar wanneer is daar dan tijd voor? Tijd om tijd te maken.

De drukte die we ervaren komt omdat alles zo snel moet. Ons leven raast in een sneltrein voorbij. Wakker worden. Werken. Avondeten. En dan: nee, geen quility time. Netflix, dat willen we. Gek toch, dat we voor een serie wel ‘tijd’ maken, maar seks – een ideaal activiteit om te ontspannen, niet plannen. Dit vinden ook seksuologen Anne en Leila van Seksuologen met Twee. “Seks zou altijd ‘spontaan’ moeten ontstaan, maar hoe kan dit als er geen tijd is?” De seksuologen zien voordelen in het plannen van seks.

Plan een date night

Niet meteen denken dat geplande seks verre van sexy is en dat je ‘een avondje wippen’ als een control freak in je agenda moet noteren. Nee, zó moet je het absoluut niet bekijken. Wat wij wel bedoelen: plan een avondje met z’n tweeën zónder Netflix or whatever. Een avondje waar je bewust tijd maakt voor elkaar. Zie het als een ‘date night’, gewoon lekker thuis. En niet in je lelijkste XL trui, dus.

Zo hou je het spannend

Laat verwachtingen los en denk niet: vanavond ga ik de beste seks ooit hebben. Prestatiedruk en gevoel van verplichtingen zijn funest voor sexy time. Focus puur op de intieme tijd die jullie samen doorbrengen. De rest is bijzaak. Voorspel alleen voor in de slaapkamer? Echt niet. Zorg gedurende de dag al voor een opbouwende aanloop. Stuur geile berichtjes naar elkaar. For shure dat jullie in de mood komen en dat ’s avonds de opgebouwde, seksuele energie losbarst.

Bewust

Laten we zeker niet vergeten dat er natuurlijk altijd ruimte is voor ‘spontante seks’. En mochten jullie tijdens datenight toch geen zin hebben, dan is dat ook geen probleem. “Het gaat er meer om dat je bewust wordt van het feit dat seks ook een activiteit is die tijd kost. Het mag daarom best wel eens ingepland worden”, vertellen seksuologen Anne en Leila. Zo kun je er ook voor kiezen om in plaats van voor het slapen toch nog één aflevering te kijken, samen een intiem momenten te beleven. Zo gaat seks niet ten koste van je slaap (en tijd) en val je ook nog eens als een blok in slaap. Wij zeggen: Win-Win.

Tekst: Sien Boonen | Beeld: iStock