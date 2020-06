Playing hard to get, het is een van de meest genoemde tips voor het flirten. Maar werkt het echt? Reken maar van yes. Volgens Science Daily loont het wel degelijk om niet te gretig te zijn.

Psychologen van de universiteit van Rochester deden onderzoek naar het spanningsveld van ‘afstand’ tussen mensen. Mensen zijn van nature geneigd anderen aardig te vinden, die hen op hun beurt óók aardig vinden. Op deze manier weet je namelijk zeker dat je geen blauwtje loopt, want niemand is fan van afwijzing.

Maar, en hier komt het playing hard to get principe om de hoek kijken, onbewust schatten mensen anderen op ‘waarde’ door de afstand die ze tussen hen voelen. Iemand die niet meteen toehapt, is daardoor aantrekkelijk. Zowel mentaal als seksueel. Dat maakt de ‘jacht’ net zo interessant als de ‘prooi’. In wanderlust termen: de reis is minstens zo belangrijk als de bestemming.

Kilometers afstand

Maar om nou, bij wijze van spreken, kilometers afstand te creëren is ook niet de bedoeling. De psychologen ontdekten dat de mate van afstand gedoseerd moet worden. Tijdens een onderzoek onder een groep proefpersonen zetten ze hun deelnemers op het verkeerde been door ze online te laten flirten met een andere deelnemer, terwijl ze in werkelijkheid met een onderzoeker aan het daten waren, die zich extreem ‘hard to get’ opstelde, of juist gewillig.

It’s al; in the (personal) details

De deelnemers bleken de ‘lastige’ dates juist aantrekkelijk te vinden, zolang de tegenpartij af en toe toch wat persoonlijks prijsgaf. Stelde de onderzoeker zich in deze online interactie té open op, dan kreeg deze meteen minder ‘punten’ als potentiële partner.

Ook toen de kandidaten en de ‘undercover’-onderzoekers over gingen tot face-to-face ontmoetingen, bleek dit het geval. Daar werden de deelnemers door middel van een vooraf gemaakt script langzaam maar zeker overgehaald tot het doen van persoonlijke ontboezemingen om zo de tegenpartij te ontdooien.

What’s next?

In het laatste deel van de studie stelden de onderzoekers zich wat spontaner op, en lieten de ‘tegenpartij’ beslissen of er nog een volgende date in zat. En wat was het geval? De ontmoetingen waarbij de onderzoekers zich wat koeler hadden opgesteld, scoorden hoger in de kans op een volgende date. De kandidaten zagen het als een ‘investering’ om meer hun best te moeten doen, en wilden om die reden graag op een tweede date.

Conclusie

Wie zichzelf als een aantrekkelijke partner wil neerzetten, moet ervoor zorgen dat hij een beetje afstand bewaart – maar niet té veel. Bij te veel afstand ligt de valkuil van desinteresse op de loer. Je wil niet dat je date denkt dat je geen interesse in hem/haar hebt, want dat ervaart men als onaantrekkelijk. Tja, hoe ging dat liedje ook alweer? Two can play that game.