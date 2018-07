Sekswoordenboek: plompzakken, teabagging en andere begrippen

Rimmen, squirten, teabagging… Sommige begrippen in seksland vereisen de nodige uitleg. Om de volgende keer te begrijpen waar je bedpartner het over heeft als hij vraagt of je wil plompzakken, praten we je even bij.

Lees ook: Zo train je je vagina

Plompzakken

Bij deze vorm van seks brengt een man niet alleen zijn penis, maar ook zijn balzak in bij zijn partner. Dit kan in de vagina, maar ook in de anus.

Rimmen

Rimmen is het likken van de anus – ook wel anilingus, baffen of kontlikken genoemd. Sommige mensen (zowel mannen als vrouwen) vinden dit opwindend en doen het daarom tijdens de seks. Lees hier meer over rimmen .

Teabagging

Een seksuele handeling waarbij het scrotum van de man oraal wordt gestimuleerd. Hij hangt hierbij zijn balzak in de mond van de partner. Dit heet teabagging, omdat de beweging kan worden vergeleken met het onderdompelen van een theezakje in heet water.

Double dutch

Dit is een vorm van anticonceptie. Het betekent dat je bij het vrijen zowel de pil als condooms gebruikt. Je bent dan dus beschermd tegen een zwangerschap én soa’s.

Deepthroaten

Deepthroaten is een pijptechniek waarbij zijn piem zo diep mogelijk in de mond genomen. Niet iedereen vindt dit even fijn om te doen, want er komen nog weleens kokhalsneigingen bij kijken. Lees hier hoe het moet .

Kittelaar

Een ander woord voor clitoris of clit.

Squirten

Wanneer er bij het vrouwelijk orgasme een straal vocht vrijkomt, is er sprake van squirten. Dit gebeurt door stimulatie van de G-spot. De vloeistof is meestal helder en smaak- en reukloos. Slechts een klein deel van de vrouwen komt weleens spuitend klaar. Sommigen weten überhaupt niet dat ze het kunnen. Lees hier meer over squirten .

Wist je al dat VIVA een eigen seksspeeltjeslijn heeft gelanceerd? Check hier onze collectie!