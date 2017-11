Lauren: ‘Alleen als ik iemand ken en me bij diegene op mijn gemak voel, kan ik tot een hoogtepunt komen’

Naam: Lauren. leeftijd: 27. werkt als: medisch secretaresse. Relatie: single sinds zes maanden. aantal bedpartners: 19. aantal relaties: één van vier jaar. noemt haar vagina: vajayjay of poenanìe als koosnaampje.

tekst San van de Ven | beeld istock

Wat is de huidige gemoedstoestand van je vagina?

“Verbouwereerd en een tikkeltje hard aan-gepakt, omdat ik twee sexdates in twee dagen had. Dat is nieuw voor haar: ze is zoekende naar wat ze wil op dit moment.”

Hoe vaak heb je sex?

“Ook al kan ik, nu ik vrijgezel ben, doen en laten wat ik wil, ik hou me redelijk in. Met mijn ex had ik de laatste maanden weinig sex. We zagen elkaar niet vaak, en als we wel bij elkaar waren, kregen we negen van de tien keer ruzie. Goedmaaksex hadden we nooit, omdat de ruzies niet werden uitgesproken. De laatste tijd was ik degene die het initiatief nam. Ik ben in die tijd één keer vreemdgegaan: ik miste de spanning en zocht die op. Dat heb ik nooit verteld. Twee weken nadat het uit was, zat ik alleen thuis met een fles wijn en heb ik Tinder geïnstalleerd. Meteen had ik een match met iemand van 22. We werden dronken en zijn in bed beland. Hij bleek enorm ‘groot’ voor zijn leeftijd – ik voelde me als een sateetje die aan zijn stok werd geregen. Wauw! Het bleef bij één keer, en dat was prima. Daarna volgden nog een paar Tinderdates, omdat het zo lekker makkelijk is. Uiteindelijk vind ik het te oppervlakkig: alleen als ik iemand ken en me bij diegene op mijn gemak voel, kan ik tot een hoogtepunt komen.”

Hoe ziet je ideale man eruit?

“Een kakker: een rode broek met bretels vind ik ontzettend aantrekkelijk. Een sixpack hoeft voor mij niet, dat vind ik intimiderend. Ik knap af op een slechte lichaams- en mondgeur. En ik vind het onbeschoft als een man alleen voor zijn eigen genot gaat. Wat betreft formaat: dat doet er zeker toe. Van een party-knak wordt niemand vrolijk, toch? Hij moet er uiteraard wel wat mee kunnen, maar ik word blij van een goeie worst.”

Welk cijfer zou je je bedprestaties geven?

“Een zesje. Een magere score, omdat ik de drang niet meer zo voel om de – toch vaak egoïstische – man te plezieren. Ik pijp dus ook niet, omdat ik er geen zin in heb en er zelf geen genot uit haal. Waar ik misschien nog extra punten mee verdien, is dat ik speels ben. Ik ben niet vies van een goede spank-beurt en hou ervan om mijn borsten in het gezicht van de man te wapperen. Ook heb ik ooit honing op zijn apparaat gesmeerd om de boel wat smakelijker te maken.”

Welke bedpartner wil je nooit meer tegenkomen?

“Jaren terug heb ik het na een studentenfeest met een gast gedaan die in zijn broek had gepist. Ik werd naast hem wakker en dacht: wat is hier gebeurd?! Hij beweerde dat het dak had gelekt, maar de penetrante geur en het natte laken zeiden wat anders. Ik wist niet hoe snel ik weg moest komen. Weken later kwam ik zijn vrienden tegen in de trein. Ze riepen: ‘Hé, lekkere plassex gehad?’ Mijn god, had die stakker er nog een mooi verhaal van gemaakt ook.”

Ook geïnterviewd worden voor Poezenalbum? Mail een korte toelichting naar kruisverhoor@viva.nl.