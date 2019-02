Kijktip: documentaire Polyamorie geeft antwoord op al je vragen over het hebben van meerdere liefdesrelaties tegelijkertijd

‘Liefde is het enige dat zich vermenigvuldigt als je het deelt.’ Het is van de duidelijke argumenten van een van de polyamoristen die je kunt zien in de nieuwe documentaire Polyamorie op Videoland.

Evenals de menstruatie is polyamorie een onderwerp waar men al gauw ongemakkelijk van wordt. Want meerdere liefdesrelaties met verschillende mensen tegelijkertijd aangaan? Dat is niet hoe het heurt.

Toch komt deze nieuwe manier van liefhebben steeds vaker voor. In de nieuwe docu Polyamorie wordt antwoord gegeven op al je vragen. Is polyamorie hetzelfde als vreemdgaan? Is polyamorie gedoemd te mislukken? Diverse deskundigen spreken zich uit én een aantal polyamoristen delen hun verhaal.

De documentaire laat de positieve kanten zien van het hebben van meerdere partners, maar brengt ook de keerzijde van de medaille aan bod. ‘Vreemdgaan is hard werken, omdat je van alles geheim moet houden. Maar polyamorie is nóg harder werken,’ horen we een van de polyamoristen zeggen in de trailer. En hoe trouw je bijvoorbeeld met drie mensen? En hoe zit het met jaloezie? Hoe leef je als je polyamoreus bent in een monogame maatschappij? Al dit soort vragen zullen worden beantwoord.

De documentaire is vanaf 20 februari te zien op Videoland.

