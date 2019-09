Hulde: pornogigant maakt opnieuw indruk met maatschappelijk verantwoorde pornofilm

De pornowebsite heeft namelijk een nieuwe film uitgebracht, getiteld ‘The Dirtiest Porn Ever’. Het idee: zwoele seks op een strand. Het populaire amateurskoppel LeoLulu speelt de hoofdrol en tja, de rest kun je zelf wel invullen. Of niet?

Nee, dat kun je niet, want we hebben het hier over Pornhub, dat wel vaker indruk weet te maken met pornografische filmpjes met een bijzondere invalshoek. Zo ook met ‘The Dirtiest Porn Ever’. Hoewel de setting inderdaad een strand betreft, mag je hier zeker niet denken aan een exotisch wit strand met palmbomen en schelpen. Denk eerder aan een strand vol vuilnis, plastic en rotzooi. Voor de opnames heeft Pornhub een van de meest vervuilde stranden ter wereld bezocht.

Boodschap van de film: we moeten minder rotzooi maken. En ook: zo zie je hoe vuilnis een prachtige scène kan verpesten.

‘At Pornhub, we’re all about getting dirty. But when it comes to the millions of tons of waste that wash up on the world’s shores each year, we could all stand to clean up our act.’