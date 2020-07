Net zoals ieder ander evenement gaat ook de Pride-week van 2020 niet door. Daarom biedt streamingplatform Cinetree de film Pride van maandag 27 juli tot en met zondag 2 augustus gratis aan via de eigen website.

De film Pride

De film Pride is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van het initiatief Lesbians and Gays Support the Miners. Tijdens de Gay Pride van 1984 besloot een groep homorechtenactivisten geld op te halen voor de stakende Britse mijnwerkers. De bijzondere samenwerking die de activisten voor ogen hadden, bleek echter niet bepaald vanzelfsprekend: de mijnwerkers geneerden zich en wilden hun steun niet ontvangen.

Tekst gaat verder onder trailer.

De film kreeg wereldwijde lovende kritieken en is op IMDB beoordeeld met een 7.8. Op Rotten Tomatoes heeft de film een score van 91 procent.

Cinetree

Toen het coronavirus halverwege maart toesloeg in Nederland, maakte Cinetree een groot deel van haar films gratis beschikbaar. Van 19 maart tot en met 6 april konden mensen tijdens de lockdown kosteloos film kijken. Het jonge filmplatform, opgericht door actrice en filmmaker Hanna Verboom, biedt maandelijks een selectie van films en documentaires met maatschappelijke thema’s.

Over dat initiatief zij Verboom destijds: “Cinetree is opgezet vanuit de gedachte dat films meer zijn dan entertainment. Ze kunnen ons nieuwe inzichten geven, maar ook een nieuw, hoopvol perspectief bieden. Dit soort verhalen hebben we nodig, juist nu. Een van onze teamleden kwam daarom met het idee om Cinetree gratis aan te bieden, onze manier om iets kleins bij te dragen.”

Naast de film Pride biedt Cinetree nog meer ‘hoopvolle filmtitels’. Abonnees kunnen ook kijken naar Life Animanted, La vita è bella, Lion, Hachi en Finding Neverland.