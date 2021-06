Het is pride maand. De maand waarin we de liefde vieren voor iedereen: ongeacht seksuele voorkeur of geslacht. Het is de maand waarin de LGBTQIA+ gemeenschap in de spotlight staat. Maar dat LGBTQIA+, wat is dat dan precies? VIVA geeft je een gids.

In den beginne werd gebruik gemaakt van de term LGBT. Maar dat dekt niet helemaal de lading. Want er zijn heel veel gemeenschappen in het spectrum die dan niet onder de alfabetparpaplu passen. Daarom is ‘ie nu uitgebreid: LGBTQIA+. Dat plusje is om iedereen die niet genoemd wordt onder een letter er toch bij te laten horen.

Allereerst is het goed te weten dat onder die paraplu van letters, twee verschillende dingen vallen: de geaardheid van iemand, maar ook de genderidentiteit. Je geaardheid zegt iets over tot wie jij je aangetrokken voelt en genderidenteit gaat over geslacht.

LGBTQIA+: waar staat het voor?

L

Lesbisch: een vrouw die op vrouwen valt.

G

Gay, ofwel: homoseksueel. Een man die op mannen valt.

B

Biseksueel: een mens die op verschillende geslachten valt. Veel mensen zien zichzelf als biseksueel wanneer ze zich aangetrokken kunnen voelen tot mensen van meer dan een geslacht.

T

Transgender: iemand die zichzelf niet identificeert met het biologisch geslacht waarmee ze geboren zijn. Nikkie de Jager kwam vorig jaar uit de kast als transgender en is daarmee misschien wel het bekendste boegbeeld.

Q

Queer: deze term wordt op twee manieren gebruikt. Een: alle mensen die niet heteroseksueel zijn, kunnen zich als ‘queer’ aanduiden. Aan de andere kant is queer ook voor alle mensen die hun genderidentiteit in twijfel trekken. Queer zijn is een overkoepelende term voor genderidentiteiten (dus hetgeen over geslacht gaat) die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn. Hier lees je wat het precies betekent als je je als queer identificeert.

I

Intersekse: mensen die geboren zijn met een van de verschillende variaties in geslachtskenmerken. Het kan dan gaan om chromosomen, geslachtsklieren, geslachtshormonen of geslachtsorganen. Een van ’s Nederlands bekendste voorbeelden van een intersekse persoon is Raven van Dorst.

A

Aseksueel: iemand die in het aseksuele spectrum valt heeft geen of weinig interesse in seks en heeft vaak geen seksuele ervaring met iemand. Het kan zijn dat ze geen romantische aantrekkingskracht ervaren. Sommigen hebben wel seks en houden ervan, maar het is niet een eerste manier om intimiteit te ervaren.

+

Panseksueel: dit lijkt op biseksualiteit, maar het betekent net iets anders. Panseksuelen kunnen zich aangetrokken voelen tot alle genders. Dus ook tot non-binaire mensen of intersekse personen. Panseksuelen geven vooral aan op persoonlijkheid te vallen. Voor biseksuele mensen gaat het meestal voor een voorkeur tussen mannen en vrouwen.

Demiseksueel: als je demiseksueel bent, zit je eigenlijk tussen seksueel en aseksueel in. Demiseksuelen voelen alleen seksuele aantrekking wanneer er een sterke emotionele band is. Uiterlijk speelt geen rol, vooral de innerlijke connectie is belangrijk.

Non binair: Als iemand non-binair is, voelt ‘ie zich geen man en geen vrouw. Het is de zogeheten X op de paspoorten. Iemand die non binair is, is bijvoorbeeld Demi Lovato. Hen identificeert zich niet als man en vrouw en gebruikt daarom de voornaamwoorden hen/hun. In het Engels zijn die voornaamwoorden they/them en dan klinkt het heel logisch, hen klinkt misschien ietwat gek voor ons, maar het vergt gewoon wat oefening. Mik is ook non-binair en vertelde daar openhartig over.

Bron: Bustle | Beeld: Getty Images