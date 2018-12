Prik? Weg! Seksen zonder pijn

Hoewel pijn bij het vrijen een symptoom kan zijn van een ernstig probleem, is de oorzaak vaak minder ernstig. Dit zijn de vijf meest voorkomende mét oplossingen!

1. Voorspel vergeten

Recent onderzoek laat zien dat dertig procent van de vrouwen pijn ervaart tijdens de daad. Meestal ontstaat pijn als vrouwen zich laten penetreren terwijl ze (nog) niet opgewonden genoeg zijn. Een gezwollen clitoris en vochtige vagina zijn musts voor prettige seks. Dat je partner een stijve heeft, betekent niet dat jij er ook meteen klaar voor bent. Heb je moeite met in de stemming komen? Ga eerst eens samen douchen, zoen láng, streel je suf of vraag om een erotische massage. Een vrouw heeft gemiddeld twintig minuten nodig om opgewonden te raken, dus ontspan en neem die tijd.

2. Te diepe penetratie

Als de penis te diep in de vagina gaat, kan de baarmoedermond worden geraakt. Dat gebeurt vooral bij doggy style en kan zorgen voor pijnscheuten. Vraag of je lief wat minder diep wil gaan, of ga zelf bovenop zitten. Zo komt de penis minder diep naar binnen én heb je ook nog eens de touwtjes in handen. Jij blij, hij blij.

3. Schimmelinfectie

Hoewel vaginale droogte verschillende oorzaken kan hebben, is een schimmelinfectie de meest voorkomende. Antibioticagebruik is daarvan een belangrijke veroorzaker. Andere boosdoeners kunnen zijn: geurende verzorgingsproducten, te grondig wassen (ook met neutrale zeep), hormonen en seks. Gelukkig is zo’n infectie meestal makkelijk te genezen met een anti-schimmelcrème (te koop bij de drogisterij). Houdt het langer aan? Vraag dan de huisarts om advies.

4. Glijmiddel

Glijmiddel kan een fijn hulpmiddel zijn om de penetratie soepel te laten verlopen, maar het is niet dé oplossing. Een erotische massage met glijmiddel kan wél een fijne boost zijn voor je stemming. Andere mood makers zijn seksspeeltjes, zoals een vibrator of kietelveertje. Het houdt de vrijpartij spannend, waardoor je meer opgewonden kunt raken. Verhoog het vrijplezier en begin pas met penetratie als je er echt klaar voor bent.

5. Medische reden

Pijn tijdens de seks kan ook een medische oorzaak hebben, zoals een vaginale infectie, soa, endometriose of vaginisme. Bij een soa of infectie komt vaginale droogte vaak voor. Bij endometriose of vaginisme is de vaginawand verkleind en ‘past’ de penis niet. Ga naar je huisarts als je vermoedt dat er meer aan de hand is, want vaak is er iets aan te doen.

Tekst: Milou Deelen | Beeld: GettyImages