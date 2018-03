Punkrockzangeres Jojanneke: ‘Laat ons lekker kechs zijn’

Schoppen tegen de maatschappelijke standaard. Dat is wat Jojanneke ‘Jo’ van der Veer (40) graag doet. Met haar punkrockband Wannabe A Star komt ze vandaag – speciaal voor Internationale Vrouwendag – met de nieuwe single Cherry bomb op de proppen. En daar heeft ze nog een stel toffe BN’ers voor weten te strikken ook.

Ruig, funky en stoer. Cherry bomb is allesbehalve een schattig, doorsnee top 40-liedje. Het nummer is oorspronkelijk van The Runaways, een Amerikaanse vrouwenrockgroep uit de jaren ’70. Voor het vertolken van de bandleden in de videoclip heeft Wannabe A Star BN’ers Sophie Hilbrand, Beertje van Beers, Geraldine Kemper, Hadewych Minis en Stella Bergsma ingeschakeld. ‘Dit zijn stuk voor stuk sterke vrouwen met een eigen mening. Ze zijn oprecht en doen lekker wat ze willen, zoals zij dat willen. Dat vind ik heel belangrijk,’ vertelt leadzangeres Jo.

‘Draag je een kort rokje, word je als hoer bestempeld’

Zoals elke clip van Wannabe A Star ziet ook de nieuwe video er gelikt uit. De boodschap achter het nummer is echter minstens zo belangrijk als het visuele plaatje, vertelt Jo. Met Cherry bomb wil ze zich afzetten tegen de vertrutting van de samenleving en heersende onderdrukking van de vrouw.’ De positie van de vrouw is door de jaren heen natuurlijk verbeterd, maar toch heb ik de laatste tijd het gevoel dat de emancipatie er juist op achteruitgaat. Draag je een kort rokje, dan word je als hoer bestempeld. En als je een bepaalde leeftijd bereikt hebt bereikt, moet je je al helemáál niet meer te bloot kleden. Alsof de jaren ’50-standaard terug is.’

Zelf trekt Jo zich weinig aan van de huidige norm. ‘Ik sta nu – op m’n veertigste – nog in een klein badpakje met hoge hakken op het podium, omringd door halfnaakte paaldanseressen. Sommige mensen noemen dat seksistisch, ik noem het controversieel.

Iedereen heeft maar een mening over hoe vrouwen zich moeten gedragen. Laat ons lekker zijn wie we willen zijn. Als wij ons als ‘kechs’ willen kleden, doen wij dat lekker. Fuck you.’

De videoclip van Cherry bomb vind je hieronder.





